Забруднення рухається Десною до Київщини: орієнтовні дати погіршення води в регіоні

"Київводоканал" готовий діяти, якщо якість води різко погіршиться. Нині найгірші показники фіксують у Чернігові та селі Боромики.

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Забруднена вода рухається Десною й може досягнути Київської області вже 14-16 вересня. Про це з посиланням на прогноз Укргідрометцентру 10 вересня повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Пресслужба запевнила, що "Київводоканал" готовий негайно відкоригувати технологічні процеси, якщо якість води різко погіршиться. Однак наразі таких ризиків немає.

Державні лабораторії проводять посилений моніторинг води, в тому числі в районі столичних питних водозаборів. Нині порушень норм у пробах води з централізованого водопостачання не виявлено.

Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулось приблизно на 191 кілометр від впадіння Сейму в Десну. В районі села Шестовиця фіксують потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом та поодинокі випадки загибелі риби.

В районі Чернігова ситуація покращилась. Загалом забруднення рухається річищем Десни. Найгірші показники фіксують в селі Боромики та Чернігові. Там вміст заліза у воді перевищений у 2,3 раза.

"У річці Сейм у Сумській та Чернігівській області поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми", — повідомили у Міндовкілля.

Протягом доби у Чернігові зібрали й утилізували 25 кілограмів загиблої риби. У Сумській області випадків замору риби зафіксовано не було.

Нагадаємо, 1 вересня жителів Чернігова закликали утриматись від купання в Десні. Мер міста Олександр Ломако попередив, що наближається забруднена вода з річки Сейм.

Зранку 9 вересня на центральному пляжі Чернігова зафіксували "незначний неприємний запах" та воду "темного кольору". В ОВА інформували, що пляма вже не така концентрована та рухається повільніше за течію.