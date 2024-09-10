Загрязнение Десны: Киев может остаться без основного источника питьевой воды, — "Киевводоканал" (видео)

В худшем случае столице придется отказаться от Деснянской станции и перейти на Днепровскую и артезианские источники. Но альтернативная система водоснабжения не сможет обеспечить весь город Киев, подчеркнул Владимир Костюк.

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Из-за загрязнения реки Десна столица может остаться без основного источника питьевой воды и перейти на альтернативные источники водоснабжения. Об этом "Эспрессо" рассказал заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк.

Он напомнил, что Десна является основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций, что составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей столицы.

Потеря этого водозабора приведет к разбалансировке системы водоснабжения, — пояснил Костюк, добавив, что из-за загрязнения в столице могут отказаться от водоснабжения через Деснянские водопроводные станции.

По его словам, загрязнение реки продвигается из Чернигова в Киев, и его "разбавления", как предполагали специалисты, не происходит.

"К сожалению, органическое загрязнение продолжается. Смоделировать какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов", — предупредил Владимир Костюк.

Также он отметил, что в случае, когда очистные сооружения не способны будут отфильтровать воду, возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на Днепровскую станцию и артезианские скважины.

"Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев", — резюмировал специалист.

Напомним, директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев заявлял, что ситуация с загрязнением воды в реках Сейм и Десна угрозы для качества питьевой воды пока не представляет.

Ранее в КГГА отмечали, что в случае, если качество воды ухудшится, то "Киевводоканал" откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали санитарным нормам.