Загрязнение воды достигнет Киева через 5-7 дней: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Вода в реке Десна ухудшилась из-за выброса стоков с сахарных заводов в Курской области, сообщил Сергей Афанасьев. Впрочем водоканал должен справиться с этим вызовом.

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Ситуация с загрязнением воды в реках Сейм и Десна угрозы для качества питьевой воды пока не представляет. Об этом в эфире телемарафона рассказал директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев.

Он отметил, что по наиболее пессимистическому прогнозу загрязнение воды достигнет Киева за 5-7 дней.

"И достигнет оно в очень разбавленном виде и предварительные расчеты показывают, что водоканал должен справиться с этими вызовами", — выразил надежду гидробиолог.

После всех анализов причиной загрязнения воды в реках эксперт назвал попадание промышленных загрязненных вод из российских сахарных заводов в реку Сейм.

"Все это фактически стоки из сахарных заводов, которые находятся в Теткино", — рассказал Сергей Афанасьев, не исключая, что отходы попали в реку во время спланированной акции россиян.

Отметим, как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, ведомство сотрудничает с "Киевводоканалом" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов. Но на сегодня такие риски отсутствуют, говорится в сообщении.

Утром 9 сентября на центральном пляже в Чернигове зафиксировали "незначительный неприятный запах". И. о. городского головы Александр Ломако сообщил, что вода потемнела, и местами наблюдается массовый мор рыбы.

В конце августа жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад запретили купаться и ловить рыбу. В реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают по течению от границы с Россией.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий уверял, что ситуация с загрязнением контролируемая. До Киевской области органическое загрязнение не дошло, но в реках Сейм и Десна начала вымирать рыба.