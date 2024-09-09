Забруднення води досягне Києва за 5-7 днів: експерт озвучив невтішний прогноз

Вода у річці Десна погіршилася через викид стоків з цукрових заводів у Курській області, повідомив Сергій Афанасьєв. Утім водоканал повинен справитися з цим викликом.

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Ситуація з забрудненням води в річках Сейм та Десна загрози для якості питної води наразі не становить. Про це в ефірі телемарафону розповів директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв.

Він зазначив, що за найбільш песимістичним прогнозом забруднення води досягне Києва за 5-7 днів.

"І досягне воно в дуже розбавленому вигляді й попередні розрахунки показують, що водоканал повинен справитися з цими викликами", — висловив сподівання гідробіолог.

Після усіх аналізів причиною забруднення води у річках експерт назвав потрапляння промислових забруднених вод з російських цукрових заводів у річку Сейм.

"Все це фактично стоки з цукрових заводів, які знаходяться в Тьоткіно", — розповів Сергій Афанасьєв, не виключаючи, що відходи потрапили у річку під час спланованої акції росіян.

Зазначимо, як повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, відомство співпрацює з "Київводоканалом" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів. Але на сьогодні такі ризики відсутні, йдеться у повідомленні.

Зранку 9 вересня на центральному пляжі у Чернігові зафіксували "незначний неприємний запах". В. о. міського голови Олександр Ломако повідомив, що вода потемнішала, та місцями спостерігається масовий мор риби.

Наприкінці серпня жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад заборонили купатися та ловити рибу. У річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають течією від кордону з Росією.

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький запевняв, що ситуація з забрудненням контрольована. До Київської області органічне забруднення не дійшло, але у річках Сейм та Десна почала вимирати риба.