Забруднення Десни: Київ може залишитися без основного джерела питної води, — "Київводоканал" (відео)

У найгіршому випадку столиці доведеться відмовитися від Деснянської станції та перейти на Дніпровську й артезіанські джерела. Але альтернативна система водопостачання не зможе забезпечити все місто Київ, наголосив Володимир Костюк.

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Через забруднення річки Десна столиця може залишитися без основного джерела постачання питної води та перейти на альтернативні джерела водопостачання. Про це "Еспресо" розповів заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк.

Він нагадав, що Десна є основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій, що становить 70% підготовленої питної води для мешканців столиці.

Втрата цього водозабору призведе до розбалансування системи водопостачання, — пояснив Костюк, додавши, що через забруднення у столиці можуть відмовитись від водопостачання через Деснянські водопровідні станції.

За його словами, забруднення річки просувається з Чернігова до Києва, і його "розбавлення", як передбачали фахівці, не відбувається.

"На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів", — попередив Володимир Костюк.

Також він зазначив, що у випадку, коли очисні споруди не здатні будуть відфільтрувати воду, можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на Дніпровську станцію та артезіанські свердловини.

"Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", — резюмував фахівець.

Нагадаємо, директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв заявляв, що ситуація з забрудненням води в річках Сейм та Десна загрози для якості питної води наразі не становить.

Раніше в КМДА зазначали, що у випадку, якщо якість води погіршиться, то "Київводоканал" відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження, щоб показники якості питної води відповідали санітарним нормам.