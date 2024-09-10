Київ може залишитися без основного джерела питної води: у "Київводоканалі" зробили уточнення

Імовірність найпесимістичнішого сценарію сьогодні низька, заявили представники компанії. Вода в оселі мешканців столиці відповідає встановленим нормам і регулярно перевіряється, тому ситуація контрольована.

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Київ нібито може залишитися без основного джерела питної води і причиною тому стало забруднення річки Десна, про що заявляв заступник директора "Київводоканалу" Володимир Костюк. Пізніше в компанії уточнили, що інформація є некоректною і ситуація контрольована. Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Якість води, що подається до будинків мешканців столиці, відповідає всім установленим нормам і жодної загрози для споживачів немає. У результаті, як зазначили в "Київводоканалі", ситуація контрольована.

"Хочемо наголосити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу "Еспресо" озвучив найпесимістичніший сценарій розвитку подій, ймовірність якого наразі низька. Водночас Київводоканал готовий до можливих викликів і завчасно вживає всіх заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання", — йдеться в повідомленні.

Лабораторії "Київводоканалу" також регулярно беруть проби води на Деснянській водопровідній станції, а також у Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію.

У разі, якщо показники води в Десні різко погіршаться, тоді буде впроваджено спеціальну технологію посиленого очищення з використанням активованого вугілля. Воно має ефективно прибрати органічні забруднення та неприємні запахи.

"У місці водозабору встановлено додаткову бонову огорожу, яка запобігає потраплянню бруду та сміття, що знаходяться на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень. На підприємстві створено робочу групу з питань реагування на ситуації, які можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції в разі забруднення річки Десна. Фахівці передбачатимуть можливі виклики, опрацьовуватимуть усі сценарії розвитку подій і готуватимуться до них", — підсумували в "Київводоканалі".

11 вересня відбудеться брифінг, де фахівці детальніше розкажуть про стан води в Києві та можливі ризики.

Нагадаємо, 10 вересня заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк заявив, що Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни. У гіршому разі столиці доведеться відмовитися від Деснянської станції і перейти на Дніпровську та артезіанські джерела. Але альтернативна система водопостачання не зможе забезпечити все місто Київ, підкреслив Володимир Костюк.

Також повідомлялося, що забруднена вода рухається Десною і може досягти Київської області вже 14-16 вересня. "Київводоканал" готовий діяти, якщо якість води різко погіршиться. Наразі найгірші показники фіксують у Чернігові та селі Боромики.