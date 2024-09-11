Магнітні бурі, дощі з грозами та похолодання: яких погодних сюрпризів чекати в Україні

Погода ще потішить українців теплом бабиного літа, але в деяких регіонах вже прогнозують поступове похолодання. Водночас на сході й півдні стійко тримається спека до +32 градусів.

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В Україні продовжується бабине літо, однак цього тижня погода приготувала деякі сюрпризи. Деталями поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди: магнітні бурі та дощі

11 вересня прогнозують магнітні бурі. В Україні продовжується бабине літо. У більшості регіонів очікується суха та дуже тепла погода, вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +25 до +30 градусів.

На заході буде холодніше та можуть місцями пройти дощі. Температура вдень — від +18 до +23 градусів. Ввечері також можливі дощі з грозами в Одеській області.

У Києві опадів не передбачається, а температура підніметься до +27 градусів. 12 та 13 вересня у столиці дощитиме.

"Хоча на температурний режим опади особливо не вплинуть, тепла погода й надалі переважатиме", — підкреслила Діденко.

Загалом 12-13 вересня дощі очікуються по всій території країни.

Коли буде похолодання — прогноз погоди

Синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок у коментарі УНІАН пояснила, що поки про значне похолодання не йдеться, але вже спостерігається тенденція зниження температури вночі. Вдень же стає прохолодніше лише на заході.

Експертка попередила, що 11 вересня не виключені короткочасні дощі з грозами на крайньому заході. 14 вересня в Україні також очікуються невеликі, а на заході помірні й місцями значні, дощі.

Вночі 11 та 12 вересня стовпчики термометрів фіксуватимуть вночі від +15 до +22 градусів. Вдень температура прогріватиметься до +24-29 градусів. На сході та півдні буде тепліше — до +32 градусів.

Нагадаємо, повідомлялось, вже 14-16 вересня забруднення досягне Десною Київської області, і столиця ризикує залишитись без основного джерела питної води. У "Київводоканалі" запевнили, що тримають ситуацію з якістю води під контролем та загрози для киян нині немає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що забруднення спричинив цукровий завод у Курській області РФ. З його слів, росіяни скидали нечистоти у воду, через що почався замор риби у Сеймі.