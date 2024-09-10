Забруднення Сейму: РФ скидала у воду нечистоти з цукрового заводу під Курськом, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, дії росіян на підприємстві в Тьоткіно призвели до колосальних наслідків, серед яких зниження рівня кисню і замор риби. Для життя і здоров'я людей загрози немає, ситуація під контролем.

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Причиною забруднення річки Сейм і замору риби став російський цукровий завод у місті Тьоткіно Курської області. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

За його словами, цукровий завод росіян у Тьоткіно скидав у воду різні нечистоти. Таке забруднення органічними речовинами і призвело до зниження рівня кисню, а також замору риби в річці Сейм.

Прем'єр-міністр зазначив, що на такі випадки були прописані кроки реагування, адже замор риби призводить до певних наслідків.

"Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Уже якусь частину річки пройдено, відбулися процеси відновлення там, де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється", — заявив Денис Шмигаль.

При цьому, як стверджує глава уряду, загрози для життя і здоров'я людей сьогодні немає. Те ж саме стосується загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на Дніпрі Києва. Ситуація під контролем.

"Заходи боротьби з очищення активним мулом відбуваються", — підсумував Денис Шмигаль.

Забруднення Сейму: що відомо

У Державному агентстві меліорації та рибного господарства України інформували, що 14 серпня Росія спричинила масштабне забруднення річки Сейм, скинувши невідомі відходи в неї. Ця річка впадає в Десну, в якій теж виявили отруйні речовини. Річка Десна ж є правою притокою Дніпра.

30 серпня повідомлялося, що з річки Сейм за день виловили 150 кілограмів мертвої риби. У селі Нові Млини зібралися добровольці, які дістають із води та закопують мертву рибу. Місцеві жителі діляться, що змушені працювати в масках, бо після довгого перебування біля води стає зле.

9 вересня на центральному пляжі в Чернігові зафіксували "незначний неприємний запах". В. о. міського голови Олександр Ломако повідомив, що вода потемніла, і місцями спостерігається масовий замор риби.

Нагадаємо, 10 вересня заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк заявив, що Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни. У гіршому разі столиці доведеться відмовитися від Деснянської станції і перейти на Дніпровську та артезіанські джерела.

Пізніше в "Київводоканалі" уточнили, що інформація є некоректною і ситуація контрольована. Імовірність найпесимістичнішого сценарію сьогодні низька, заявили представники компанії. Вода в оселі жителів столиці відповідає встановленим нормам і регулярно перевіряється, тому ситуація контрольована.