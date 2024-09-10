Загрязнение Сейма: РФ сбрасывала в воду нечистоты с сахарного завода под Курском, — Шмыгаль

По словам премьер-министра, действия россиян на предприятии в Теткино привели к колоссальным последствиям, среди которых снижение уровня кислорода и замор рыбы. Для жизни и здоровья людей угрозы нет, ситуация под контролем.

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Причиной загрязнения реки Сейм и замора рыб стал российский сахарный завод в городе Теткино Курской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, сахарный завод россиян в Теткино сбрасывал в воду различные нечистоты. Такое загрязнение органическими веществами и привело к снижению уровня кислорода, а также замору рыбы в реке Сейм.

Премьер-министр отметил, что на такие случаи были прописаны шаги реагирования, ведь замор рыбы приводит к определенным последствиям.

"Мы понимаем, что вещества органические, они вызывают загрязнение. Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления там где это прошло ближе к границе. На данный момент органика оседает, растворяется", — заявил Денис Шмыгаль.

При этом, как утверждает глава правительства, угрозы для жизни и здоровья людей сегодня нет. То же самое касается угрозы для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на Днепре Киева. Ситуация под контролем.

"Меры борьбы по очистке активным илом происходят", — подытожил Денис Шмыгаль.

Загрязнение Сейма: что известно

В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины информировали, что 14 августа Россия вызвала масштабное загрязнение реки Сейм, сбросив неизвестные отходы в нее. Эта река впадает в Десну, в которой тоже обнаружили ядовитые вещества. Река Десна же является правым притоком Днепра.

30 августа сообщалось, что из реки Сейм за день выловили 150 килограммов мертвой рыбы. В селе Новые Млины собрались добровольцы, которые достают из воды и закапывают мертвую рыбу. Местные жители делятся, что вынуждены работать в масках, потому что после долгого пребывания у воды становится плохо.

9 сентября на центральном пляже в Чернигове зафиксировали "незначительный неприятный запах". И. о. городского головы Александр Ломако сообщил, что вода потемнела, и местами наблюдается массовый замор рыбы.

Напомним, 10 сентября заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк заявил, что Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны. В худшем случае столице придется отказаться от Деснянской станции и перейти на Днепровскую и артезианские источники.

Позже в "Киевводоканале" уточнили, что информация является некорректной и ситуация контролируемая. Вероятность самого пессимистического сценария сегодня низкая, заявили представители компании. Вода в дома жителей столицы отвечает установленным нормам и регулярно проверяется, поэтому ситуация контролируемая.