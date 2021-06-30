Львов накрыла вторая за неделю буря: кадры последствий (фото, видео)

Наибольший ущерб нанесли упавшие деревья, которые обрывали провода, повреждали здания и автомобили.

Вечером, 30 июня, сильный ливень и шквалы до 24 м/с нанесли Львову значительный ущерб. Часть районов города остались без электроэнергии, перестал ходить электротранспорт, припаркованные автомобили и здания повреждены упавшими деревьями.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом пишет местное издание Varta1.

В результате непогоды были обесточены районы: Сыховский, Лычаковский. Шевченковский.

Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.

Городской голова Андрей Садовой написал в Facebook, что "на этот раз гроза закончилась быстрее, но принесла немало вреда".

По словам мэра, на несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Также из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта.

Обвалились фасады исторических зданий.

Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманской, Под Дубом.

"Коммунальные службы уже работают. Непростое время, но, к сожалению, против стихии мы бессильны. Слава Богу — никто не пострадал", – сообщил Садовой.

Напомним, 11 июня во Львове прошел сильный ливень с градом, дождем и молниями.

25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и затопила несколько улиц.

26 июня в Бучанском районе Киевской области, в селе Бобрица, на расстоянии около 10 км от Киева выпал град, размер которого почти с куриное яйцо. Пользователи соцсетей также сообщали об огромном граде в Белогородке, Боярке, Фастове и других местах.