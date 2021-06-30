Львів накрила друга за тиждень буря: кадри наслідків (фото, відео)

Найбільших збитків завдали повалені дерева, які обривали дроти, пошкоджували будівлі та автомобілі.

Увечері, 30 червня, сильна злива і шквали до 24 м/с завдали Львову значної шкоди. Частина районів міста залишилася без електроенергії, перестав ходити електротранспорт, припарковані автомобілі і будівлі пошкоджені деревами, що впали.

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Про це пише місцеве видання Varta1.

У результаті негоди були знеструмлені райони: Сихівський, Личаківський. Шевченківський.

Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені в результаті зливи.

Міський голова Андрій Садовий написав у Facebook, що "цього разу гроза закінчилася швидше, але принесла чимало шкоди".

За словами мера, на кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту.

Обвалилися фасади історичних будівель.

Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом.

"Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Слава Богу — ніхто не постраждав", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем і блискавками.

25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і затопила кілька вулиць.

26 червня в Бучацькому районі Київської області, у селі Бобриця, на відстані близько 10 км від Києва випав град, розмір якого майже з куряче яйце. Користувачі соцмереж також повідомляли про величезний град у Білогородці, Боярці, Фастові та інших містах.