Львів накрила друга за тиждень буря: кадри наслідків (фото, відео)
Найбільших збитків завдали повалені дерева, які обривали дроти, пошкоджували будівлі та автомобілі.
Увечері, 30 червня, сильна злива і шквали до 24 м/с завдали Львову значної шкоди. Частина районів міста залишилася без електроенергії, перестав ходити електротранспорт, припарковані автомобілі і будівлі пошкоджені деревами, що впали.
Про це пише місцеве видання Varta1.
У результаті негоди були знеструмлені райони: Сихівський, Личаківський. Шевченківський.
Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені в результаті зливи.
Міський голова Андрій Садовий написав у Facebook, що "цього разу гроза закінчилася швидше, але принесла чимало шкоди".
За словами мера, на кілька шкіл і закладів культури впали дерева. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту.
Обвалилися фасади історичних будівель.
Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом.
"Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Слава Богу — ніхто не постраждав", — повідомив Садовий.
Нагадаємо, 11 червня у Львові пройшла сильна злива з градом, дощем і блискавками.
25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і затопила кілька вулиць.
26 червня в Бучацькому районі Київської області, у селі Бобриця, на відстані близько 10 км від Києва випав град, розмір якого майже з куряче яйце. Користувачі соцмереж також повідомляли про величезний град у Білогородці, Боярці, Фастові та інших містах.