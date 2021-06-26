Під Києвом випав град до 5 см в діаметрі (відео, фото)

Шматки льоду розміром з куряче яйце ламали не тільки садові рослини, але і пошкоджували автомобілі.

У Бучацькому районі Київської області, в селі Бобриця, на відстані близько 10 км від Києва випав град, розмір якого майже з куряче яйце. Про це повідомив dtp.kiev.ua.

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Користувачі соцмереж також повідомляють про величезний град в Білогородці, Боярці, Фастові та інших місцях.

Нагадаємо, у Львові в пʼятницю, 25 червня, пройшла сильна злива, що супроводжується градом і ураганним вітром. Регіональні ЗМІ і місцеві жителі в соцмережах показують результати негоди. На кадрах видно, що вулиці затоплені, автомобілям доводиться буквально "плисти" по вулицях, а пішоходи насилу переходять проїжджу частину.

22 червня Київ накрила пилова буря, через яку значно погіршилася видимість в багатьох районах столиці.