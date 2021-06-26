Под Киевом выпал град до 5 см в диаметре (видео, фото)

Куски льда размером с куриное яйцо ломали не только садовые растения, но и повреждали автомобили.

В Бучанском районе Киевской области, в селе Бобрица, на расстоянии около 10 км от Киева выпал град, размер которого почти с куриное яйцо. Об этом сообщил dtp.kiev.ua.

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Пользователи соцсетей также сообщают об огромном граде в Белогородке, Боярке, Фастове и других местах.

Напомним, во Львове в пятницу, 25 июня, прошел сильный ливень, сопровождающийся градом и ураганным ветром. Региональные СМИ и местные жители в соцсетях показывают результаты разыгравшейся непогоды. На кадрах видно, что улицы затоплены, автомобилям приходится буквально "плыть" по улицам, а пешеходы с трудом переходят проезжую часть.

22 июня Киев накрыла пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость во многих районах столицы.