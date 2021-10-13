Снег выпал и растаял. На горных курортах Украины рассказали, когда ждут лыжников (фото)

Фокус узнал, какая погода на главных горнолыжных курортах страны и когда там ожидают туристов.

В Украине заметно холодает с каждым днем, а западные регионы, где расположены горы, начинают готовиться к приему туристов. На вопрос "когда выпадет снег в 2021" Буковель ответил первым, заявив, что курорт уже заснежило. Но это оказалось фальстартом — кататься в Карпатах пока негде.

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"Первый снег покрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир покрывается белоснежным одеялом!" — говорится в пресс-службе горно-лыжного курорта.

Погода в Буковеле на ближайшие дни, согласно данным сервиса Gismeteo, будет облачной, но преимущественно теплой. Средняя температура днем +5, ночью также до -5. До 22 октября стоит ожидать потепления до +11. 13-14, а также 17-18 октября пойдет дождь.

[ + – ] Верхушки деревьев засыпало снегом

[ + – ] Буковель встретил первый снег

[ + – ] В Буковель пришла зима

[ + – ] Снег в Буковеле

Когда выпадет снег в 2021 — ситуация на Драгобрате

Администратор сайта dragobrat.ws Владимир сказал, что на курорте "Драгобрат" тоже выпал снег, но уже успел растаять. Туристов там ждут, когда выпадет снег в 2021, а именно — в декабре.

"Вы можете посмотреть на веб-камерах на сайте. У нас снег тоже выпадал, но от него почти ничего не осталось… Туристы, это не ранее декабря", — сказал Фокусу Владимир.

На Драгобрате температура в ближайшие дни в среднем днем будет +5. Ночью заморозки до -4. Небо будет облачным, полностью прояснится 16 и 19 октября.

[ + – ] Кататься лыжникам на Драгобрате пока негде

[ + – ] Снега на Драгобрате пока не видно

[ + – ] Снега на склонах гор почти нет

Когда выпадет снег в 2021 на других курортах?

Славское и Синяк — это также известные курортные места, куда зимой едут лыжники со всей Украины. В отелях, расположенных вблизи зон отдыха, говорят, что пока там наблюдается плюсовая температура, до 10 °С. В связи с чем снег, который уже выпадал в этом году, также почти весь растаял.

"У них (в Буковеле. — Ред.) есть пушки (для искусственной насыпи снега. — Ред.), поэтому там сезон может начаться ранее. Как у нас будет, это все зависит от погодных условий… Места для брони есть, но пока люди не звонят. Это уже ближе к Новому году. В декабре будет наплыв", — сообщила Фокусу администратор одного из отелей в Славском Татьяна.

Температура в Славском в ближайшие дни ожидается на уровне +8 +14 днем, ночью заморозков не будет. 13, 17 и 21 октября в поселке прогнозируют дождь. В небе в основном будет преобладать переменная облачность, говорится на сайте Gismeteo.

Работать в особых условиях карантина заведениям Синяка, принимающим туристов на расселения, ранее не приходилось. Единственное правило в условиях эпидемии — это ношение масок. Однако отели и санатории Синяка готовы выполнять любые указания "сверху", чтобы обезопасить людей от вируса.

Погода в Синяке в ближайшие дни не обещает быть холодной, поэтому ждать, когда выпадет снег в 2021 придется еще какое-то время. Температура будет колебаться днем в среднем от +9 до +14 днем, ночью заморозки до -2. Переменная облачность. 14 октября синоптики прогнозируют дождь.

Когда выпадет снег в 2021 уже неактуально для работников Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван. Они опубликовали фото в Facebook на котором видно — окрестность уже покрыла белая пелена.

В подписи под снимком заснеженных склонов Поп Ивана говорится, что по состоянию на утро 13 октября там зафиксирована температура воздуха -6 °С, ветер северо-восточный, 5 м/с, ясно.

[ + – ] Склоны Поп Ивана в снегу

[ + – ] Поп Иван покрыло снегом

Фокус уже писал, что на вопрос "когда выпадет первый снег в 2021" в Карпатах ответила сама погода. Тогда появились фото заснеженной вершины горы Поп Иван Черногорский.