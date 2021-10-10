От 1 млрд гривен. "Укрзализныця" планирует проложить железную дорогу на Буковель

Татаров и Ясиню хотят превратить в пересадочные хабы для туристов, которые едут на горнолыжный курорт.

В "Укрзализныце" рассказали о возможном строительстве новой железной дороги к горнолыжному курорту Буковель. Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, пишет ЦТС.

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Компания рассматривает вариант продолжения железной дороги к курорту от станции Татаров, но пока что проект находится на уровне предварительного технического обоснования.

"Изучается, какие трассы можно проложить, потому что рельеф там непростой, вдоль речки, точно необходимо будет строить тоннели. То есть, мы говорим о существенных инвестициях. Кстати, есть заинтересованные в этом частные инвесторы", — сообщил Перцовский.

По словам чиновника, этот проект может обойтись в сумму от 1 млрд гривен, но для определения точной стоимости нужно провести геологические и геодезические исследования.

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Вероятные сроки создания новой железнодорожной ветки — не менее одного года с момента принятия решения. На длительность проекта повлияет и то, будет ли данный участок электрифицироваться.

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В ближайшее время наиболее реалистичным сценарием будет улучшение инфраструктуры существующих близлежащих ж/д станций. Татаров и Ясиню намерены превратить в пересадочные хабы, откуда туристы будут отправляться на курорты (вместо того, чтобы ехать несколько часов из Ивано-Франковска). Так, на станции Татаров планируют улучшение вокзального комплекса, а также строительство стоянки для автобусов, которыми туристы будут добираться непосредственно к курорту; удлинение и расширение платформы.

"В целом есть видение того, что к туристическим местам нужно добираться поездом. Есть много мировых примеров, где лыжные курорты интегрированы с железной дорогой", — подытожил Перцовский.

Напомним, УЗ до конца этого года планирует собственными силами капитально отремонтировать 50 пассажирских вагонов.

Еще сообщалось, что "Укрзализныця" начала процедуру закупки 80 пригородных и региональных поездов.