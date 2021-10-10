Від 1 млрд гривень. "Укрзалізниця" планує прокласти залізницю на Буковель

Татарів і Ясиню хочуть перетворити в пересадочні хаби для туристів, котрі їдуть на гірськолижний курорт.

В "Укрзалізниці" розповіли про можливе будівництво нової залізниці до гірськолижного курорту Буковель. Про це повідомив директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський, пише ЦТС.

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Компанія розглядає варіант продовження залізниці до курорту від станції Татарів, але поки що проект перебуває на рівні попереднього технічного обґрунтування.

"Вивчається, які траси можна прокласти, тому що рельєф там непростий, уздовж річки, точно необхідно буде будувати тунелі. Тобто, ми говоримо про істотні інвестиції. До речі, є зацікавлені в цьому приватні інвестори", — повідомив Перцовський.

За словами чиновника, цей проект може обійтися в суму від 1 млрд гривень, але для визначення точної вартості потрібно провести геологічні та геодезичні дослідження.

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Ймовірні терміни створення нової залізничної гілки — не менше одного року з моменту прийняття рішення. На тривалість проекту вплине і те, чи буде дана ділянка електрифікованою.

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Найближчим часом найбільш реалістичним сценарієм буде поліпшення інфраструктури існуючих прилеглих залізничних станцій. Татарів і Ясиню мають намір перетворити в пересадочні хаби, звідки туристи будуть відправлятися на курорти (замість того, щоб їхати кілька годин з Івано-Франківська). Так, на станції Татарів планують поліпшення вокзального комплексу, а також будівництво стоянки для автобусів, якими туристи добиратимуться безпосередньо до курорту; подовження і розширення платформи.

"В цілому є бачення того, що до туристичних місць потрібно добиратися поїздом. Є багато світових прикладів, де лижні курорти інтегровані з залізницею", — підсумував Перцовський.

Нагадаємо, УЗ до кінця цього року планує власними силами капітально відремонтувати 50 пасажирських вагонів.

Ще повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала процедуру закупівлі 80 приміських та регіональних поїздів.