"Укрзалізниця" запустить ще 9 нових купейних вагонів-трансформерів (фото)

У новому вагоні обіцяні індивідуальний клімат-контроль та USB-розетки.

"Укрзалізниця" (УЗ) до кінця цього року планує власними силами капітально відремонтувати 50 пасажирських вагонів, повідомила пресслужба підприємства.

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З початку 2021 року УЗ провела капітально-відновлювальний ремонт семи пасажирських купейних вагонів-трансформерів, які входять до складу поїзда №737/738 Запоріжжя — Київ. Ще дев'ять вагонів будуть передані в експлуатацію у вересні.

У процесі ремонту у вагонів оновлюється кузов. З'являється кондиціонер, віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від сонця. У купе — USB-розетки біля кожного місця, спеціальні полички для підзарядки телефонів.

Такий ремонт коштує 16 млн грн. Середня ціна нового вагона — 30 млн грн.

Зазначимо, що вперше УЗ отримала вагони-трансформери в 2016 році. Їхньою особливістю і перевагою є можливість використання як на нічних, так і на денних маршрутах поїздів "Інтерсіті" з кріслами. У нічному режимі вагона нижні та верхні полиці купе використовуються як спальні місця. У денному режимі нижні полиці трансформуються в крісла.

В УЗ вважають, що впевнені, що трансформери дозволять їм підвищити ефективність використання вагонів та істотно збільшити їхній середньодобовий пробіг.

Про те, як виглядають вагони-трансформери українського виробництва, Фокус докладно розповідав раніше.

Також ми розповідали, що росіянин разом із високопоставленими співробітниками УЗ організував поставки неякісних запчастин для електровозів із тимчасово непідконтрольної території Луганської області за завищеною вартістю. Усього регіональні філії держкомпанії витратили на деталі майже 45 млн грн.