"Укрзалізниця" через компанію росіянина закуповувала наддорогі запчастини з "ЛНР", — СБУ

Компанія купувала у компанії, що належить громадянинові РФ, дефектні деталі, ціна яких була завищена в 10 разів порівняно з аналогами.

Росіянин разом із високопоставленими співробітниками "Укрзалізниці" організував поставки неякісних запчастин для електровозів компанії-перевізника з тимчасово непідконтрольної території Луганської області за завищеною вартістю. Усього регіональні філії держкомпанії витратили на деталі майже 45 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Експерти, залучені до слідства, дійшли висновку, що запчастини, які поставляються зловмисниками, були неякісними і могли призвести до пошкодження контактної мережі "Укрзалізниці" вартістю понад 3 млрд гривень. При цьому ділки реалізували схему під виглядом закупівлі запчастин, вироблених, згідно з документами, з "інноваційного матеріалу".

За даними правоохоронців, для поставок дефектних запчастин з Орлоя громадянин Росії купив ТОВ та орендував складські приміщення під Києвом. Вартість деталей була завищена в 10 разів порівняно з аналогами.

"Незважаючи на це, одразу кілька регіональних філій оголосили про закупівлю цих товарів на суму майже 45 млн грн", — повідомили в СБУ.

Наразі на запчастини накладений арешт, тривають дії зі встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до шести років зі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн — ред.).

Нагадаємо, в квітні цього року Державне бюро розслідувань провело обшук у центральному офісі "Укрзалізниці" у справі про незаконне ввезення в Україну вагонів із Росії.

Також правоохоронці проводили слідчі дії в рамках провадження про закупівлю керівництвом компанії мастильних матеріалів за завищеними цінами.