"Укрзализныця" через компанию россиянина закупала сверхдорогие запчасти из "ЛНР", - СБУ

Компания закупала у компании, принадлежащей гражданину РФ, дефектные детали, цена которых была завышена в 10 раз по сравнению с аналогами.

Россиянин вместе с высокопоставленными сотрудниками "Укрзализныци" организовал поставки некачественных запчастей для электровозов компании-перевозчика с временно неподконтрольной территории Луганской области по завышенной стоимости. Всего региональные филиалы госкомпании потратили на детали около 45 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Эксперты, привлеченные к следствию, пришли к выводу, что поставляемые злоумышленниками запчасти были некачественными и могли привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци" стоимостью более 3 млрд гривен. При этом дельцы реализовали схему под видом закупки запчастей, произведенных, согласно документам, из "инновационного материала".

По данным правоохранителей, для поставок дефектных запчастей из ОРЛО гражданин России купил ООО и арендовал складские помещения под Киевом. Стоимость деталей была завышена в 10 раз по сравнению с аналогами.

"Несмотря на это, сразу несколько региональных филиалов объявили о закупке этих товаров на сумму около 45 млн грн", — сообщили в СБУ.

На данный момент на запчасти наложен арест, продолжаются действия по установлению обстоятельств преступления и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн — ред.).

Напомним, в апреле этого году Государственное бюро расследований провело обыск в центральном офисе "Укрзализныци" по делу о незаконном ввозе в Украину вагонов из России.

Также правоохранители проводили следственные действия в рамках производства о закупке руководством компании смазочных материалов по завышенным ценам.