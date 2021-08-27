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"Укрзализныця" через компанию россиянина закупала сверхдорогие запчасти из "ЛНР", - СБУ

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Укрзализныця, ОРЛО, ОРДЛО, коррупция, Россия
Фото: СБУ | "Укрзализныця" закупала некачественные запчасти из "ЛНР" по завышенной цене

Компания закупала у компании, принадлежащей гражданину РФ, дефектные детали, цена которых была завышена в 10 раз по сравнению с аналогами.

Россиянин вместе с высокопоставленными сотрудниками "Укрзализныци" организовал поставки некачественных запчастей для электровозов компании-перевозчика с временно неподконтрольной территории Луганской области по завышенной стоимости. Всего региональные филиалы госкомпании потратили на детали около 45 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Эксперты, привлеченные к следствию, пришли к выводу, что поставляемые злоумышленниками запчасти были некачественными и могли привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци" стоимостью более 3 млрд гривен. При этом дельцы реализовали схему под видом закупки запчастей, произведенных, согласно документам, из "инновационного материала".

По данным правоохранителей, для поставок дефектных запчастей из ОРЛО гражданин России купил ООО и арендовал складские помещения под Киевом. Стоимость деталей была завышена в 10 раз по сравнению с аналогами.

"Несмотря на это, сразу несколько региональных филиалов объявили о закупке этих товаров на сумму около 45 млн грн", — сообщили в СБУ.

СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия
СБУ, Укрзализныця, запчасти, Россия

На данный момент на запчасти наложен арест, продолжаются действия по установлению обстоятельств преступления и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн — ред.).

Напомним, в апреле этого году Государственное бюро расследований провело обыск в центральном офисе "Укрзализныци" по делу о незаконном ввозе в Украину вагонов из России.

Также правоохранители проводили следственные действия в рамках производства о закупке руководством компании смазочных материалов по завышенным ценам.