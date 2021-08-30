"Укрзализныця" запустит еще 9 новых купейных вагонов-трансформеров (фото)

В новом вагоне обещаны индивидуальный климат-контроль и USB-розетки.

"Укрзализныця" (УЗ) до конца этого года планирует собственными силами капитально отремонтировать 50 пассажирских вагонов, сообщила пресс-служба предприятия.

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С начала 2021 года УЗ провела капитально-восстановительный ремонт семи пассажирских купейных вагонов-трансформеров, которые входят в состав поезда №737/738 Запорожье – Киев. Еще девять вагонов будут переданы в эксплуатацию в сентябре.

В процессе ремонта у вагонов обновляется кузов. Появляется кондиционер, оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. В купе – USB-розетки у каждого места, специальные полочки для подзарядки телефонов.

Такой ремонт стоит 16 млн грн. Средняя цена нового вагона – 30 млн грн.

Отметим, что впервые УЗ получила вагоны-трансформеры в 2016 году. Их особенностью и преимуществом называется возможность использования как на ночных, так и на дневных маршрутах поездов "Интерсити" с креслами. В ночном режиме нижние и верхние полки купе используются как спальные места. В дневном — нижние полки превращаются в кресла.

В УЗ считают, что трансформеры позволят им повысить эффективность использования вагонов и существенно увеличить их среднесуточный пробег.

О том, как выглядят вагоны-трансформеры украинского производства, Фокус подробно рассказывал ранее.

Также мы рассказывали, что россиянин вместе с высокопоставленными сотрудниками УЗ организовал поставки некачественных запчастей для электровозов с временно неподконтрольной территории Луганской области по завышенной стоимости. Всего региональные филиалы госкомпании потратили на детали около 45 млн грн.