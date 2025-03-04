Не задерживайтесь под деревьями: где 5 марта пройдет дождь и будут значительные порывы ветра (карта)

Весна приносит Украине постепенное потепление. Впрочем, стоит быть внимательными из-за штормовых порывов ветра.

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В Украину в среду, 5 марта, идет потепление без значительных осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Погоде чрезмерная власть и деньги не нужны — ей не до таких смешных мелочей, она занята полезной работой, любит эту работу и нас с вами, соблюдая всегда законы и естественный здравый смысл", — отметила ведущая.

Погода в Украине на завтра, 5 марта

В среду, 5 марта, температура воздуха повысится в течение дня до +7+13 градусов, на западе до +10+16 градусов, на востоке ожидается +5+9 градусов.

Осадки в среду, 5 марта, маловероятны. Только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях местами пройдет небольшой дождь.

В частности, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Порывы ветра в Украине 5 марта Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 5 марта

В столице в среду осадков не предвидится, однако будет облачно с прояснениями и тепло, до +10 градусов.

Сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому Наталка Диденко советует не пренебрегать ветряным прогнозом, внимательно выбирать место для парковки автомобиля, обходить большие деревья, рекламные щиты и тому подобное.

С пятницы, 7 марта, ветер ослабеет, а температура воздуха повысится еще на несколько градусов.

Погода на выходные в Украине

"На выходных, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе", — написала Диденко.

Впрочем, это тепло временное, еще будет похолодание и мокрый снег, и снежная каша под ногами, которая впоследствии высохнет.

Напомним, почему в Украине летом 2025 может быть дефицит воды.

Также Фокус писал о сильных порывах ветра в начале марта 2025 года.