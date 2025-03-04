Не задерживайтесь под деревьями: где 5 марта пройдет дождь и будут значительные порывы ветра (карта)
Весна приносит Украине постепенное потепление. Впрочем, стоит быть внимательными из-за штормовых порывов ветра.
В Украину в среду, 5 марта, идет потепление без значительных осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Погоде чрезмерная власть и деньги не нужны — ей не до таких смешных мелочей, она занята полезной работой, любит эту работу и нас с вами, соблюдая всегда законы и естественный здравый смысл", — отметила ведущая.
Погода в Украине на завтра, 5 марта
В среду, 5 марта, температура воздуха повысится в течение дня до +7+13 градусов, на западе до +10+16 градусов, на востоке ожидается +5+9 градусов.
Осадки в среду, 5 марта, маловероятны. Только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях местами пройдет небольшой дождь.
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В частности, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве на завтра, 5 марта
В столице в среду осадков не предвидится, однако будет облачно с прояснениями и тепло, до +10 градусов.
Сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому Наталка Диденко советует не пренебрегать ветряным прогнозом, внимательно выбирать место для парковки автомобиля, обходить большие деревья, рекламные щиты и тому подобное.
С пятницы, 7 марта, ветер ослабеет, а температура воздуха повысится еще на несколько градусов.
Погода на выходные в Украине
"На выходных, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе", — написала Диденко.
Впрочем, это тепло временное, еще будет похолодание и мокрый снег, и снежная каша под ногами, которая впоследствии высохнет.
Напомним, почему в Украине летом 2025 может быть дефицит воды.
Также Фокус писал о сильных порывах ветра в начале марта 2025 года.
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