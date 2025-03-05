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Україна

Коли буде похолодання в Україні: прогноз погоди на найближчі дні (карта)

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Фото: УНІАН | Фото ілюстративне

На території України зберігається місцями сильний вітер. Втім, буде сонячно та без опадів.

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До вихідних 8-9 березня в Україні буде тепла погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні на завтра, 6 березня

Удень температура повітря досягатиме +14+16, місцями у центрі та на півдні до +18 градусів. Загалом буде сонячно і, можливо, мінлива хмарність.

Місцями зберігаються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

А 7, 8 та 9 березня вітер стихне і буде помірним.

Хмарність в Україні 6 березня Fullscreen
Хмарність в Україні 6 березня
Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 6 березня

У столиці четвер, 6 березня, пройде без опадів, вітер сильний, рвучкий. Вдень температура повітря сягне +15 градусів.

Ближче до вихідних вітер послабне, буде сухо, ясно, із сонечком.

7 березня можна очікувати +15 градусів.

А 8 та 9 березня буде трохи свіжіше: температура повітря опуститься до +10+12 градусів.

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Коли буде похолодання в Україні

Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.

"Але поки що скористайтеся квітневим теплим бонусом від погоди!" — написала Наталка Діденко.

Нагадаємо, в Україні вирує сильний вітер.

Також Фокус писав про поступове потепління на території України.

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