Коли буде похолодання в Україні: прогноз погоди на найближчі дні (карта)
На території України зберігається місцями сильний вітер. Втім, буде сонячно та без опадів.
До вихідних 8-9 березня в Україні буде тепла погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні на завтра, 6 березня
Удень температура повітря досягатиме +14+16, місцями у центрі та на півдні до +18 градусів. Загалом буде сонячно і, можливо, мінлива хмарність.
Місцями зберігаються штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
А 7, 8 та 9 березня вітер стихне і буде помірним.
Погода в Києві на завтра, 6 березня
У столиці четвер, 6 березня, пройде без опадів, вітер сильний, рвучкий. Вдень температура повітря сягне +15 градусів.
Ближче до вихідних вітер послабне, буде сухо, ясно, із сонечком.
7 березня можна очікувати +15 градусів.
А 8 та 9 березня буде трохи свіжіше: температура повітря опуститься до +10+12 градусів.
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Коли буде похолодання в Україні
Найближче похолодання в Україні очікується з 14-15 березня.
"Але поки що скористайтеся квітневим теплим бонусом від погоди!" — написала Наталка Діденко.
Нагадаємо, в Україні вирує сильний вітер.
Також Фокус писав про поступове потепління на території України.
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