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Украина

Когда будет похолодание в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

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Фото: УНИАН | Фото иллюстративное

На территории Украины сохраняется местами сильный ветер. Впрочем, будет солнечно и без осадков.

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До выходных 8-9 марта в Украине будет теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на завтра, 6 марта

Днем температура воздуха будет достигать +14+16, местами в центре и на юге до +18 градусов. В целом будет солнечно и, возможно, переменная облачность.

Местами сохраняются штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

А 7, 8 и 9 марта ветер стихнет и будет умеренным.

Облачность в Украине 6 марта Fullscreen
Облачность в Украине 6 марта
Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 6 марта

В столице четверг, 6 марта, пройдет без осадков, ветер сильный, порывистый. Днем температура воздуха достигнет +15 градусов.

Ближе к выходным ветер ослабнет, будет сухо, ясно, с солнышком.

7 марта можно ожидать +15 градусов.

А 8 и 9 марта будет немного свежее: температура воздуха опустится до +10+12 градусов.

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Когда будет похолодание в Украине

Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.

"Но пока воспользуйтесь апрельским теплым бонусом от погоды!" — написала Наталка Диденко.

Напомним, в Украине бушует сильный ветер.

Также Фокус писал о постепенном потеплении на территории Украины.

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