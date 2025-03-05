Когда будет похолодание в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
На территории Украины сохраняется местами сильный ветер. Впрочем, будет солнечно и без осадков.
До выходных 8-9 марта в Украине будет теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на завтра, 6 марта
Днем температура воздуха будет достигать +14+16, местами в центре и на юге до +18 градусов. В целом будет солнечно и, возможно, переменная облачность.
Местами сохраняются штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
А 7, 8 и 9 марта ветер стихнет и будет умеренным.
Погода в Киеве на завтра, 6 марта
В столице четверг, 6 марта, пройдет без осадков, ветер сильный, порывистый. Днем температура воздуха достигнет +15 градусов.
Ближе к выходным ветер ослабнет, будет сухо, ясно, с солнышком.
7 марта можно ожидать +15 градусов.
А 8 и 9 марта будет немного свежее: температура воздуха опустится до +10+12 градусов.
Читать также
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский назвал виновных, детали
С помощью России: Китай может превратить ветряные турбины в "оружие" против Германии и ЕС
Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: полковник ВСУ обвинил "тиктокера", который проходил обучение
"Тяжелые потери": Бутусов озвучил количество погибших от удара РФ по полигону ВСУ (видео)
Когда будет похолодание в Украине
Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.
"Но пока воспользуйтесь апрельским теплым бонусом от погоды!" — написала Наталка Диденко.
Напомним, в Украине бушует сильный ветер.
Также Фокус писал о постепенном потеплении на территории Украины.
Читать также
Живой сюрприз: как комнатные растения превращают подарок в историю
РФ атаковала "шахедом" детскую поликлинику в Сумах: в городе проблемы со светом (видео)
Страхова компанія ІНГО здійснила виплату 20 млн грн за збитки від повітряної атаки у Києві
"Видел" цели аж над Запорожьем: в Крыму загорелся радар С-300/С-400 ВС РФ (видео)