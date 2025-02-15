"Ніхто цього не помічає": пасажир показав реальність нічних круїзів (відео)

Один із користувачів соцмереж показав, наскільки лячним та темним стає море після настання ночі. Багато людей зізналися, що тепер бояться подорожувати на круїзних лайнерах.

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Для багатьох людей круїзи — це ідеальний відпочинок: одні мріють вирушити в плавання, а інші щороку насолоджуються подорожами на розкішних лайнерах. Однак нещодавнє відео, опубліковане на YouTube, змусило багатьох інакше поглянути на нічні круїзи.

Один із користувачів соцмереж показав, наскільки лячно темним стає море після настання ночі. У короткому ролику, опублікованому на YouTube-каналі @planetcruise, спочатку можна побачити затишну каюту корабля. Однак при виході на балкон все раптово зникає — за бортом видно лише непроглядну темряву.

Камера повільно рухається з боку в бік, вловлюючи лише слабкі вогні з верхньої палуби й ледь помітні обриси сусіднього балкона. Ні хвиль, ні горизонту, ні навіть натяку на присутність води під величезним кораблем — тільки лячна чорнота.

Відео викликало бурхливе обговорення в мережі. Багато коментаторів зізналися, що тепер бояться подорожувати на круїзних лайнерах. Один із користувачів написав: "Уявіть, що ви падаєте за борт вночі, ніхто цього не помічає, а корабель просто відпливає..." Інший додав: "Ви не зможете заплатити мені стільки, щоб я зважився на круїз".

Однак знайшлися й ті, кого відео не злякало.

"Я був на 20-й палубі, і там просто величезний екран і люди, що танцюють. Приголомшливий досвід", — написав один із користувачів.

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Також стало відомо, що пара зробила моторошне відкриття, досліджуючи невідомий острів. Стрік і Френ, які подорожують човном і досліджують віддалені куточки світу, збиралися провести ніч на березі, але передумали. На ранок на них чекало моторошне відкриття.