Пассажир круизного лайнера попал в скандал из-за сюрприза, оставленного на кровати (фото)

Представитель бренда Carnival Cruise Lines Джон Хилд поделился фото и поинтересовался у подписчиков, что они думают об этом необычном способе выражения благодарности. Мнения пользователей разделились.

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Пассажиры круизных лайнеров и пользователи соцсетей оживленно обсуждают нашумевшую фотографию с деньгами. На ней изображены купюры, разложенные на кровати в каюте в виде надписи "Thanx Ketut". Необычный способ оставить чаевые вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Об этом пишет New York Post.

Обсуждение началось с публикации представителя бренда Carnival Cruise Lines Джона Хилда, который выложил фото в Facebook и поинтересовался у подписчиков, что они думают о таком способе выражения благодарности. Ответы пользователей оказались противоречивыми.

30% респондентов заявили, что не видят в этом ничего плохого и считают важным поощрять экипаж дополнительными чаевыми. Однако 4% высказались резко против, назвав такой способ унизительным, а сам Хилд, по-видимому, поддержал эту точку зрения.

Пассажир хотел поблагодарить стюарда Фото: Facebook

Большинство комментаторов в соцсетях оказались на стороне критиков. Они подчеркнули, что разбрасывание денег по кровати не только увеличивает нагрузку на стюардов, особенно в напряженные дни, но и превращает акт благодарности в шоу для соцсетей:

"Я бы никогда не смог так поступить с другим человеком";

"Хочешь поблагодарить — сделай это стильно, положи деньги в конверт с запиской".

Некоторые пассажиры даже предупредили, что такой способ может не сработать, ведь если стюард уже ушел с корабля после окончания контракта, он просто не найдет оставленные на кровати деньги.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

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