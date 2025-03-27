Пасажир круїзного лайнера потрапив у скандал через сюрприз, залишений на ліжку (фото)

Представник бренду Carnival Cruise Lines Джон Гілд поділився фото і поцікавився у підписників, що вони думають про цей незвичний спосіб висловлення подяки. Думки користувачів розділилися.

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Пасажири круїзних лайнерів і користувачі соцмереж жваво обговорюють гучну фотографію з грошима. На ній зображені купюри, розкладені на ліжку в каюті у вигляді напису "Thanx Ketut". Незвичайний спосіб залишити чайові викликав неоднозначну реакцію у користувачів. Про це пише New York Post.

Обговорення почалося з публікації представника бренду Carnival Cruise Lines Джона Гілда, який виклав фото у Facebook і поцікавився у передплатників, що вони думають про такий спосіб висловлення подяки. Відповіді користувачів виявилися суперечливими.

30% респондентів заявили, що не бачать у цьому нічого поганого і вважають важливим заохочувати екіпаж додатковими чайовими. Однак 4% висловилися різко проти, назвавши такий спосіб принизливим, а сам Гілд, мабуть, підтримав цю точку зору.

Пасажир хотів подякувати стюарду Фото: Facebook

Більшість коментаторів у соцмережах виявилися на боці критиків. Вони наголосили, що розкидання грошей по ліжку не тільки збільшує навантаження на стюардів, особливо в напружені дні, а й перетворює акт подяки на шоу для соцмереж:

"Я б ніколи не зміг так вчинити з іншою людиною";

"Хочеш подякувати — зроби це стильно, поклади гроші в конверт із запискою".

Деякі пасажири навіть попередили, що такий спосіб може не спрацювати, адже якщо стюард уже пішов із корабля після закінчення контракту, він просто не знайде залишені на ліжку гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.