"Наклонился на 45 градусов": попал в беду круизный лайнер, вмещающий 5000 пассажиров (видео)

Один из пассажиров судна рассказал, что скорость ветра неожиданно подскочила с 46 миль в час до 86. По его словам, люди хватались за все, что видели, чтобы удержать равновесие.

Круизный лайнер Explorer of the Seas, принадлежащий компании Royal Caribbean, "наклонился на 45 градусов" у берегов Африки в связи с неблагоприятными погодными условиями. Это произошло во время рейса из Барселоны (Испания) в Майами (США), когда вблизи Тенерифе, входящего в состав Канарских островов. Об этом пишет издание CBS News.

Сообщается, что корабль, оснащенный катком, полем для минигольфа, водными горками и скалодромом, получил значительные повреждения во многих местах, например, в главном торговом зале.

Во время плавания лайнер, который вмещает более 5 000 пассажиров и членов экипажа, сильно раскачивало. Напитки на барных стойках попадали со столов, рекламные щиты перевернулись, а магазины выглядели так, будто их только что ограбили.

Один из пассажиров судна, Джонатан Перриш, рассказал, что скорость ветра неожиданно подскочила с 46 миль в час до 86. По его словам, люди хватались за все, что видели, чтобы удержать равновесие.

"Это продолжалось около пяти минут. Все удивлялись, что происходит. Потом вышел капитан и объяснил нам, что произошло. Это дало ощущение спокойствия", — вспоминает очевидец.

Перриш добавил, что круизный лайнер сперва сделал резкий поворот направо, за которым следовал более интенсивный маневр.

Круизный лайнер Explorer of the Seas пострадал из-за сильных порывов ветра Фото: Explorer of the Seas

В результате инцидента один человек получил ранение. Сейчас корабль взял курс на Лас-Пальмас (Канарские острова), чтобы оказать пострадавшему медицинскую помощь.

Позже появилось официальное заявление пресс-секретаря Royal Caribbean, который подтвердил инцидент на судне, отметив, что всех пассажиров обязательно сообщат об изменениях в расписании.

Ожидается, что Explorer of the Seas прибудет в Майами через две недели после стоянки в Лас-Пальмас.

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.