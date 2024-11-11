"Нахилився на 45 градусів": потрапив у біду круїзний лайнер, що вміщає 5000 пасажирів (відео)

Один з пасажирів судна розповів, що швидкість вітру несподівано підскочила з 46 миль на годину до 86. За його словами, люди хапалися за все, що бачили, аби втримати рівновагу.

Круїзний лайнер Explorer of the Seas, що належить компанії Royal Caribbean, "нахилився на 45 градусів" біля берегів Африки у зв’язку з несприятливими погодними умовами. Це сталося під час рейсу з Барселони (Іспанія) до Маямі (США), коли поблизу Тенерифе, що входить у склад Канарських островів. Про це пише видання CBS News.

Повідомляється, що корабель, оснащений ковзанкою, полем для мінігольфа, водними гірками та скеледромом, зазнав значних пошкоджень у багатьох місцях, наприклад, у головному торговому залі.

Під час плавання лайнер, котрий вміщає понад 5 000 пасажирів та членів екіпажу, сильно розгойдувало. Напої на барних стійках попадали зі столів, рекламні щити перекинулися, а магазини мали такий вигляд, ніби їх щойно пограбували.

Один з пасажирів судна, Джонатан Перріш, розповів, що швидкість вітру несподівано підскочила з 46 миль на годину до 86. За його словами, люди хапалися за все, що бачили, аби втримати рівновагу.

"Це тривало близько п'яти хвилин. Всі дивувалися, що відбувається. Потім вийшов капітан та пояснив нам, що сталося. Це дало відчуття спокою", — згадує очевидець.

Перріш додав, що круїзний лайнер спершу зробив різкий поворот направо, за яким слідував більш інтенсивний маневр.

Круїзний лайнер Explorer of the Seas постраждав через сильні пориви вітру Фото: Explorer of the Seas

Внаслідок інциденту одна людина отримала поранення. Наразі корабель взяв курс на Лас-Пальмас (Канарські острови), щоб надати постраждалому медичну допомогу.

Згодом з’явилась офіційна заява прессекретаря Royal Caribbean, який підтвердив інцидент на судні, зазначивши, що усіх пасажирів обов’язково повідомлять про зміни у розкладі.

Очікується, що Explorer of the Seas прибуде до Маямі через два тижні після стоянки у Лас-Пальмас.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.