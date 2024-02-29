Сталося страшне: співачка з круїзного лайнера розкрила правду про безплатне морозиво
Дара Такер близько 10 років тому була співачкою на одному з "кораблів мрії". За її оцінками, зазвичай на борту корабля перебуває від 25 000 до 30 000 пасажирів і в кожному рейсі гинуть від 4 до 10 осіб.
Колишня працівниця круїзного лайнера Дара Такер розкрила незручний секрет про вечірки з безплатним морозивом і про те, чому їх влаштовують на борту судна. Про це жінка розповіла в короткому ролику, який вона опублікувала в TikTok.
Відео стало вірусним і швидко зібрало понад 2,2 мільйона разів та отримало понад 3 000 коментарів.
Жінка працювала співачкою на круїзних лайнерах і розповіла про те, чому відпочивальникам можуть пропонувати безплатне морозиво під час їхнього перебування на кораблі.
"Не знаю, чому, коли я говорю про круїзні лайнери, все так швидко стає дуже моторошним", — згадує про свій досвід роботи співачка.
Її кліп став відповіддю на один із коментарів, у якому йшлося, що морозиво починають роздавати на кораблі, якщо членам екіпажу треба більше місця в морозилці для тіла загиблого пасажира.
"Так, на жаль, це часто буває правдою. Якщо команда раптово роздає купу морозива, то це часто відбувається тому, що на кораблі померло більше людей, ніж є місця в морзі. Як я вважаю, у ньому вміщається близько семи осіб, і якщо на конкретному кораблі вмирало більше людей, то їм доводилося переміщати тіла в морозильну камеру. "Це означало, що їм потрібно було звільнити місце в морозильній камері. Якщо таке траплялося, то на кораблі влаштовували вечірку з безплатним морозивом", — заявила Дара.
@darastarrtucker Replying to @🌼🐛Ramen Goblin🐝🍀 #cruiseship #cruiseshiplife #cruiseshiptales ♬ original sound - Dara Starr Tucker
Близько 10 років тому Дара була співачкою на круїзному лайнері й провела шість місяців у Середземному морі та на Карибах. За її оцінками, зазвичай у круїзі бере участь від 25 000 до 30 000 пасажирів і в кожному рейсі гинуть від чотирьох до десяти осіб.
"На щастя, нам не доводилося стикатися з такими речами, але ми дружили з деякими членами екіпажу, яким довелося робити подібні речі", — сказала вона.
Багатьох глядачів вразила відкритість колишньої співачки:
- "Тут медик із круїзного судна. Можу підтвердити кореляцію моргу і морозива…";
- "Зачекайте, значить, якщо люди помирають на кораблі, вони не повертають назад із поваги до близьких? Ми всі просто продовжуємо веселитися, поки бабуся лежить мертва в морозилці?!";
- "Мені й на думку не спадало, що на круїзному лайнері є морг… Мені потрібно трохи подумати й повернутися";
- "Я мав вирушити в круїз у травні, тепер я буду тим хлопцем, який знає, якщо вони подають купу морозива, значить, купа людей померла".
Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички і при цьому побачити світ.
Також стало відомо, що рахунок за "найдорожчі креветки у світі" засмутив подружню пару. Дін Кадівулд відпочивав зі своєю дружиною Керрі під час відпустки. Подружжя вирішило провести вечір за романтичною вечерею, яку зіпсував рахунок за основну страву.