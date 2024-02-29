Сталося страшне: співачка з круїзного лайнера розкрила правду про безплатне морозиво

Дара Такер близько 10 років тому була співачкою на одному з "кораблів мрії". За її оцінками, зазвичай на борту корабля перебуває від 25 000 до 30 000 пасажирів і в кожному рейсі гинуть від 4 до 10 осіб.

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Колишня працівниця круїзного лайнера Дара Такер розкрила незручний секрет про вечірки з безплатним морозивом і про те, чому їх влаштовують на борту судна. Про це жінка розповіла в короткому ролику, який вона опублікувала в TikTok.

Відео стало вірусним і швидко зібрало понад 2,2 мільйона разів та отримало понад 3 000 коментарів.

Жінка працювала співачкою на круїзних лайнерах і розповіла про те, чому відпочивальникам можуть пропонувати безплатне морозиво під час їхнього перебування на кораблі.

"Не знаю, чому, коли я говорю про круїзні лайнери, все так швидко стає дуже моторошним", — згадує про свій досвід роботи співачка.

Ілюстративне фото Фото: Скриншот

Її кліп став відповіддю на один із коментарів, у якому йшлося, що морозиво починають роздавати на кораблі, якщо членам екіпажу треба більше місця в морозилці для тіла загиблого пасажира.

"Так, на жаль, це часто буває правдою. Якщо команда раптово роздає купу морозива, то це часто відбувається тому, що на кораблі померло більше людей, ніж є місця в морзі. Як я вважаю, у ньому вміщається близько семи осіб, і якщо на конкретному кораблі вмирало більше людей, то їм доводилося переміщати тіла в морозильну камеру. "Це означало, що їм потрібно було звільнити місце в морозильній камері. Якщо таке траплялося, то на кораблі влаштовували вечірку з безплатним морозивом", — заявила Дара.

Близько 10 років тому Дара була співачкою на круїзному лайнері й провела шість місяців у Середземному морі та на Карибах. За її оцінками, зазвичай у круїзі бере участь від 25 000 до 30 000 пасажирів і в кожному рейсі гинуть від чотирьох до десяти осіб.

"На щастя, нам не доводилося стикатися з такими речами, але ми дружили з деякими членами екіпажу, яким довелося робити подібні речі", — сказала вона.

Багатьох глядачів вразила відкритість колишньої співачки:

"Тут медик із круїзного судна. Можу підтвердити кореляцію моргу і морозива…";

"Зачекайте, значить, якщо люди помирають на кораблі, вони не повертають назад із поваги до близьких? Ми всі просто продовжуємо веселитися, поки бабуся лежить мертва в морозилці?!";

"Мені й на думку не спадало, що на круїзному лайнері є морг… Мені потрібно трохи подумати й повернутися";

"Я мав вирушити в круїз у травні, тепер я буду тим хлопцем, який знає, якщо вони подають купу морозива, значить, купа людей померла".

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички і при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що рахунок за "найдорожчі креветки у світі" засмутив подружню пару. Дін Кадівулд відпочивав зі своєю дружиною Керрі під час відпустки. Подружжя вирішило провести вечір за романтичною вечерею, яку зіпсував рахунок за основну страву.