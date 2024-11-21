Disney представила новий круїзний мегалайнер вартістю понад мільярд доларів (відео)

У свій перший рейс Treasure вирушить уже в грудні. Перші користувачі соцмереж, які потрапили на борт, вже діляться своїми враженнями, публікуючи відео з численних ресторанів.

Компанія Disney Cruise Line представила свій новий, шостий за рахунком, круїзний мегалайнер під назвою Treasure в межах плану з подвоєння власного флоту до 2031 року, повідомляє CNBC. Disney ще не назвала вартість створення лайнера, але німецький будівельник Meyer Werft повідомив, що вона становить $1,1 мільярда.

За інформацією видання, він вирушить у свій перший рейс уже в грудні з Порт-Канаверал, Флорида, у Карибське море.

Висота судна становить 67 метрів, а його довжина — 340 метрів. Лайнер розрахований на 4000 пасажирів і 1555 членів екіпажу. Вартість семиденного круїзу на такому гіганті стартує від $4277 для двох гостей до $6994 — для сім'ї з чотирьох осіб. Ці ціни збільшуються, якщо мандрівники обирають круїзи, прив'язані до Геловіну або Різдва.

До послуг гостей — екстравагантні ресторани, басейни, спа та ігрові кімнати. Ресторан Plaza de Coco — це перша театральна обідня зона на круїзному лайнері Disney, присвячена фільму 2017 року "Таємниця Коко". Пасажири Disney Treasure, які бажають насолодитися солодкими частуваннями, можуть піти в Jumbeaux's Sweets — кафе-морозиво, натхненне діснеївським "Зоотрополісом".

Disney розміщує відвідувачів, використовуючи "ротаційне харчування" на своїх круїзних лайнерах. Пасажири не їдять в одній великій їдальні — вони заздалегідь планують обідати в різних тематичних ресторанах. Disney також ротує персонал ресторанів, щоб слідувати за кожною групою пасажирів у їхній запланований ресторан. Таким чином, гості мають одних і тих самих офіціантів, помічників офіціантів і менеджерів ресторанів протягом усієї поїздки, які добре знають вподобання та побажання пасажирів.

Оскільки круїзи від Disney Cruise Line переважно розраховані на сімейний відпочинок з дітьми, на лайнерах компанії принципово немає казино, а палити на борту можна тільки в спеціально відведеній зоні.

Інші розваги на судні включають шоу "Месники: Квантова зустріч" і "Марвел Святкування героїв: Грут Ремікс", стейк-хаус Palo і Enchante.

Користувачі Х уже показали кадри, зняті на борту судна, і на них можна побачити бар із привидами та інші тематичні розваги.

Disney Cruise Line — це дочірнє підприємство тієї самої The Walt Disney Company, яка вже понад півстоліття створює фільми та мультфільми, володіє тематичними парками, випускає товари широкого вжитку тощо.

Суднобудівна компанія розпочала свою діяльність 1996 року. Сьогодні вона має шість лайнерів, а 2025 року буде завершено ще два. За ними підуть ще чотири судна під брендом Disney і партнерство з Oriental Land Company, щоб принести круїзні тури Disney до Японії.

"Попит, який ми зараз бачимо на Disney Cruise Line, дуже високий. Ми є преміальним брендом, заповнюваність висока, і, чесно кажучи, бізнес іде дуже, дуже добре", — сказав представник компанії Томас Мазлум.

Раніше Фокус писав, що на круїзному лайнері під час сильного шторму заграла музика з "Титаніка".