Disney представила новый круизный мегалайнер стоимостью свыше миллиарда долларов (видео)

В свой первый рейс Treasure отправится уже в декабре. Первые попавшие на борт пользователи соцсетей уже деляться своими впечатлениями, публикуя видео из многочисленных ресторанов.

Компания Disney Cruise Line представила свой новый, шестой по счету, круизный мегалайнер под названием Treasure в рамках плана по удвоению собственного флота к 2031 году, сообщает CNBC. Disney еще не назвала стоимость создания лайнера, но немецкий строитель Meyer Werft сообщил, что она составляет $1,1 миллиарда.

По информации издания, он отправится в свой первый рейс уже в декабре из Порт-Канаверал, Флорида, в Карибское море.

Высота судна составляет 67 метров, а его длина – 340 метров. Лайнер рассчитан на 4000 пассажиров и 1555 членов экипажа. Стоимость семидневного круиза на таком гиганте стартует от $4277 для двух гостей до $6994 – для семьи из четырех человек. Эти цены увеличиваются, если путешественники выбирают круизы, привязанные к Хэллоуину или Рождеству.

К услугам гостей – экстравагантные рестораны, бассейны, спа и игровые комнаты. Ресторан Plaza de Coco — это первая театральная обеденная зона на круизном лайнере Disney, посвященная фильму 2017 года "Тайна Коко". Пассажиры Disney Treasure, желающие насладиться сладкими угощениями, могут пойти в Jumbeaux's Sweets — кафе-мороженое, вдохновленное диснеевским "Зверополисом".

Disney размещает посетителей, используя "ротационное питание" на своих круизных лайнерах. Пассажиры не едят в одной большой столовой — они заранее планируют обедать в разных тематических ресторанах. Disney также ротирует персонал ресторанов, чтобы следовать за каждой группой пассажиров в их запланированный ресторан. Таким образом, у гостей есть одни и те же официанты, помощники официантов и менеджеры ресторанов на протяжении всей поездки, которые хорошо знают предпочтения и пожелания пассажиров.

Поскольку круизы от Disney Cruise Line преимущественно рассчитаны на семейный отдых с детьми, на лайнерах компании принципиально нет казино, а курить на борту можно только в специально отведенной зоне.

Другие развлечения на судне включают в себя шоу "Мстители: Квантовая встреча" и "Марвел Празднование героев: Грут Ремикс", стейк-хаус Palo и Enchante.

Пользователи Х уже показали кадры, снятые на борту судна, и на них можно увидеть бар с привидениями и другие тематические развлечения.

Disney Cruise Line – это дочернее предприятие той самой The Walt Disney Company, которая уже более полувека создает фильмы и мультфильмы, владеет тематическими парками, выпускает товары широкого потребления и так далее.

Судостроительная компания начала свою деятельность в 1996 году. Сегодня у нее шесть лайнеров, а в 2025 году будут завершены еще два. За ними последуют еще четыре судна под брендом Disney и партнерство с Oriental Land Company, чтобы принести круизные туры Disney в Японию.

"Спрос, который мы сейчас видим на Disney Cruise Line, очень высок. Мы являемся премиальным брендом, заполняемость высока, и, честно говоря, бизнес идет очень, очень хорошо", — сказал представитель компании Томас Мазлум.

Ранее Фокус писал, что на круизном лайнере во время сильного шторма заиграла музыка из "Титаника".