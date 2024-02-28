Беззаботный йог, медитирующий при -55 градусах, вызвал споры в сети (видео)

Пользователи соцсетей начали бурные обсуждения после того, как кадры с мужчиной, у которого волосы и борода покрыты снегом, облетели интернет.

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Видеоролик с йогом в легкой одежде, медитирующим посреди снежной бури в Гималаях, стал вирусным в интернете, вызвав бурные споры о его подлинности. Об этом пишет Oddity Central.

Появление искусственного интеллекта и технологии deepfake позволило создать практически все что угодно и придать этому вид подлинности. Реалистично выглядящие ИИ-ведущие новостей и модели стали частью этой новой реальности, поэтому нельзя винить людей за их сомнения. В качестве примера можно привести вирусное видео из Индии, в котором показывается йог с волосами и бородой, покрытыми снегом. Мужчина медитирует высоко в горах во время снежной бури. Он выглядит настолько беззаботно, что многие справедливо полагают, что это постановка или результат цифровых манипуляций искусственного интеллекта.

Бурные обсуждения вокруг вирусного видеоролика попали в национальные заголовки газет в Индии, и Kaulantak Peeth, духовная организация в Куллу, штат Химачал-Прадеш, была вынуждена выступить с заявлением о том, что эти кадры являются подлинными. Судя по всему, йог в ролике, которого зовут Сатьендра Натх, давно связан с организацией и медитирует в Гималаях уже более двух десятилетий.

В начале этого месяца Сатьендра Натх и его ученики отправились на месяц в долину Серадж в районе Куллу. Однажды, зная, что их мастер медитирует высоко в горах, и услышав, что на район вот-вот обрушится снежная буря, студенты поспешили предупредить его. То, что они обнаружили, повергло их в недоверие. Их мастер медитировал при -55 градусах.

"Когда мы пришли поговорить с Сатьендрой Натхом, то застали его в состоянии глубокой медитации в заснеженных горах. Поэтому мы решили записать его на видео", — говорит Рахул, один из его учеников.

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