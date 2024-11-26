Плач слонов и громкий смех: людей смущают звуки через 100 лет после крушения поезда с цирком

Люди считают, что слоны-призраки кладбища Вудлоун в Иллинойсе — это души цирковых животных, погибших в железнодорожной катастрофе 1918 года, но на самом деле в поезде не было ни одного животного.

Посетители и жители, которые живут неподалеку кладбища Вудлоун в Иллинойсе в США, утверждают, что слышат плач слонов и громкий смех цирковых артистов. Именно на этом кладбище более 100 лет назад похоронили артистов цирка, которые погибли в катастрофе. Об этом пишет Daily Mail.

Кладбище Вудлоун в Форест-Парке — это 750 участков, предназначенных преимущественно для цирковых артистов. Но первыми захоронениями на этом месте были жертвы одной из самых страшных железнодорожных катастроф в истории США.

22 июня 1918 года 86 человек погибли, когда машинист локомотива заснул и врезался своим военным поездом в заднюю часть циркового поезда возле Гаммонда, штат Индиана.

Большинство погибших в результате столкновения погибли в течение первых 35 секунд, но затем обломки загорелись. Многие тела были настолько изуродованы пламенем, что их похоронили как неизвестных.

Согласно местной легенде, слоны ценой собственной жизни помогли спасти артистов, оказавшихся в ловушке, оттянув горящие обломки.

Говорят, что слонов-призраков, погибших в результате трагедии, не похоронили должным образом, поэтому они не смогли упокоиться с миром.

"Некоторые могут почувствовать вибрацию массивного слона, который ходит ночью по участку, будто статуи оживают, чтобы охранять души трагических жертв. Также можно услышать голоса, в том числе громкий смех, яркую цирковую музыку и звук аплодисментов от невидимой аудитории", — говорится в материале.

Посетители кладбища также сообщают, что слышат отдаленные звуки слонов, несмотря на то, что ни один из них не похоронен на кладбище, поскольку на самом деле в поезде не было ни одного животного.

Напомним, турист проснулся от зловещего "смеха" рядом с палаткой.

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