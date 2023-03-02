Китай може змусити Росію вивести війська з України, — МЗС Канади

Глава дипломатії Мелані Жолі зазначила — все, що відбувається на полі бою, згодом позначиться за столом переговорів, тож допомога Україні допоможе поставити її на сильнішу позицію.

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Китайська Народна Республіка може вплинути на Росію, вимагаючи вивести окупаційні війська з України. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади 26 лютого Мелані Жолі в інтерв'ю виданню CBC.

"Ми всі за те, щоб говорити про мир, але якщо Китай дійсно хоче миру, він повинен сказати Росії, щоб вона забиралася з України", — сказала Жолі.

За словами дипломатки, Канада, як і раніше, готова допомогти Україні відбити російську агресію.

"Все, що відбувається на полі бою, згодом позначиться за столом переговорів. І чим більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, тим більше ми зможемо поставити Україну в сильну позицію, коли справа дійде до мирних переговорів", — резюмувала Жолі.

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати КНР закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також поновити мирні переговори.

У той же день, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що "мирний план" Китаю не можна розглядати як документ, який на практиці допоможе зупинити російсько-українську війну.

1 березня ці ж тези підтвердив голова Компартії Китаю Сі Цзіньпін, заявивши, що позиція Пекіна щодо російського вторгнення в Україну "ясна та послідовна".