Китай может заставить Россию вывести войска из Украины, — МИД Канады

Глава дипломатии Мелани Жоли отметила — все, что происходит на поле боя, впоследствии скажется за столом переговоров, поэтому помощь Украине поможет поставить ее в более сильную позицию.

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Китайская Народная Республика может повлиять на Россию, требуя вывести оккупационные войска с территории Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Канады 26 февраля Мелани Жоли в интервью изданию CBC.

"Мы все за то, чтобы говорить о мире, но если Китай действительно хочет мира, он должен сказать России, чтобы она убиралась из Украины", — сказала Жоли.

По словам дипломата, Канада по-прежнему готова помочь Украине отразить российскую агрессию.

"Все, что происходит на поле боя, впоследствии скажется за столом переговоров. И чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем больше мы сможем поставить Украину в сильную позицию, когда дело дойдет до мирных переговоров", — резюмировала Жоли.

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты КНР призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.

В тот же день, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мирный план" Китая нельзя рассматривать, как документ, который на практике поможет остановить российско-украинскую войну.

1 марта эти же тезисы подтвердил председатель Компартии Китая Си Цзиньпин, заявив, что позиция Пекина по российскому вторжению в Украину "ясна и последовательна".