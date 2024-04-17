Крупные китайские банки прекратили обслуживать платежи из РФ в юанях

По информации экспертов, если в конце прошлого года ограничения китайских банков по транзакциям с РФ касались только оплаты готовой продукции, то сейчас не пропускаются платежи, например, за компоненты для сборки электроники.

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В среду, 17 апреля, стало известно, что еще четыре крупных банка КНР прекратили принимать платежи из России в юанях. Об этом сообщило российское издание "Известия".

Как отмечают специалисты банковского сектора, ситуация с платежами из РФ ухудшилась в марте этого года, когда было возвращено около 80% платежей.

Нынешнюю ситуацию с российскими платежами подтвердил гендиректор Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Егармин, который назвал еще четыре банка, отказавшихся сотрудничать с Россией. Среди банков, которые прекратили принимать транзакции от российских финансовых учреждений, — крупнейший в Китае ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. И хотя Китай официально не присоединился к санкционным ограничениям в отношении России, однако китайский финансовый сектор значительно ограничил работу с российскими подсанкционными клиентами.

С Россией пока продолжают работать небольшие банки, однако, по словам экспертов, и они уже начинают действовать по примеру крупных операторов банковского сектора Китая. Самое сложное положение с продукцией для российской промышленности, поэтому поставки оборудования в РФ уже в апреле усложнились, хотя за обычные потребительские продукты Китай транзакции все еще может пропустить.

Новые ограничения россияне объясняют риском попасть под вторичные санкции США, поэтому финансисты государства-агрессора пытаются перестраивать свои операционные процессы через третьи страны и платежных агентов. Например, сначала из России идет рублевая транзакция в какую-то дружественную страну, а затем не связанная с РФ компания перечисляет средства в китайский банк.

Напомним, что банки Китая начали блокировать оплату платежей из России еще в начале апреля, хотя проблемы с проведением транзакций наблюдались и в декабре. И если в конце года они касались только оплаты готовой продукции, то сейчас не пропускаются платежи, например, за компоненты для сборки электроники. Так что российских производителей ожидают значительные трудности и задержки производства.

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Напомним, Фокус писал, что Россия и Китай торгуют новой медной катанкой под видом лома, чтобы обойти западные санкции и избежать налогов.

Кроме того, по информации американской Financial Times, Китай поставляет РФ двигатели для ракет и БпЛА.