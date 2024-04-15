Основа для переговорів: чому Велика Британія не заарештовує активи РФ, — Politico

Британські парламентарі не хочуть, щоб їхня країна стала клептократією, яка відбирає чужі гроші. Також вони вважають, що російські гроші можуть стати хорошим підґрунтям для переговорів.

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Закони Великої Британії не дають можливості для законної конфіскації російських активів, які пішли б на користь України. На сьогодні немає законних механізмів для таких дій, тому поки що все, що змогли вдіяти, — продали футбольний клуб "Челсі". Про обмежені можливості британського уряду написали на порталі Politico.

Журналісти порталу проконсультувалися з юристами та низкою експертів із санкцій, накладених на РФ. Усі вони сходяться на тому, що уряд Великої Британії, парламентарі поступово усвідомлюють, що замороження російських активів і їх конфіскація на користь українців — це різні речі. Перше цілком законне та можливе, тоді як друге — навряд чи колись реалізують. Єдине, що допускають, — використання відсотків за інвестиції, у які вкладені російські гроші.

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Співрозмовники журналістів навели різні аргументи на користь того, що гроші РФ не конфіскують. Наприклад, голова Комітету казначейства парламенту Гаррієт Болдвін (із Консервативної партії) заявила, що в такому випадку британці начебто стануть клептократією, яка порушує закони та відбирає гроші.

"Велика Британія не може "виходити й випадково захоплювати активи людей", оскільки "це зробить нас клептократичним режимом", — навели на порталі думку консерваторки.

На порталі виділили три основні проблеми з конфіскацією грошей РФ:

Російські гроші можна використати під час мирних переговорів, але це буде неможливо, якщо їх конфіскують. Із одного боку, в Європі наче погодилися, що Україна зможе скористатися відсотками від інвестицій РФ. Із іншого боку, саме "замороженість", а не конфіскація — це підстава для майбутніх переговорів із Росією. Якщо ці гроші конфіскувати, то російським багатіям не буде ніякого змісту домовлятися. Активи Кремля зберігаються в юрисдикції Європейського Союзу, зокрема в банках Бельгії. Щоб їх конфіскувати, потрібне спільне рішення всіх членів ЄС. Водночас щодо такого рішення сумніваються в Німеччині та Британії. Сумніви в парламентських партіях, які коливаються, тому ухвалюють і скасовують рішення щодо грошей Кремля.

Експерти, із якими говорили журналісти, упевнені, що конфіскація російських грошей супроводжується складними юридичними питаннями. Якщо для цього почнуться порушувати закони, це призведе до втрати законності у світі.

"Як людина ви хочете захопити активи. Але тоді ви починаєте ставати трохи вільнішими із законом. І коли ви починаєте використовувати закон як завгодно, він втрачає свою силу", — заявила екскерівниця Управління з впровадження фінансових санкцій Великобританії (OFSI) Фрея Пейдж.

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, у Politico пояснили, що на сьогодні не відомо, скільки російських грошей зберігається в Британії. Орієнтовна сума — 44 млрд євро, із них приватні кошти — 18 млрд євро, кошти Центробанку РФ — 26 млрд євро. У Європейському Союзі говорять про 260 млрд євро російських активів.

Про те, що активи РФ можуть конфіскувати на користь України, почали активніше говорити взимку-навесні 2024 року після того, як у США заблокували виділення військової допомоги. Водночас саме американці передали перші пів мільярда — кошти фігурували в справі про контрабанду високоточних верстатів.

У ЄС дійсно припустили, що можуть передати українцям відсотки за вкладами та прибуток від інвестування російської держави. Ці кошти можуть піти на закупівлю зброї. Однак є певна умова — усі члени спільноти повинні на це погодитися.

Нагадуємо, 15 квітня лідер більшості в Сенаті повідомив, що Конгрес може проголосувати про допомогу Україні й Ізраїлю до кінця поточного тижня. Поки що не ясно, яким буде зміст законопроєкту, що винесе на обговорення спікер Майк Джонсон.