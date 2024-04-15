Основа для переговоров: почему Великобритания не арестовывает активы РФ, — Politico

Британские парламентарии не хотят, чтобы их страна стала клептократией, которая отбирает чужие деньги. Кроме того, они считают, что российские деньги могут стать хорошей основой для переговоров.

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Законы Великобритании не дают возможности для законной конфискации российских активов, которые пошли бы в пользу Украины. На сегодня нет законных механизмов для таких действий, поэтому пока все, что смогли сделать — продали футбольный клуб "Челси". Об ограниченных возможностях британского правительства написали на портале Politico.

Журналисты портала проконсультировались с юристами и рядом экспертов по санкциям, наложенным на РФ. Все они сходятся на том, что правительство Великобритании, парламентарии постепенно осознают, что замораживание российских активов и их конфискация в пользу украинцев — это разные вещи. Первое вполне законно и возможно, тогда как второе — вряд ли когда-то реализуют. Единственное, что допускают — использование процентов за инвестиции, в которые вложены российские деньги.

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Деньги от РФ: как Украина получит $300 миллиардов, не затронув активы Кремля, — эксперт

Собеседники журналистов привели различные аргументы в пользу того, что деньги РФ не конфискуют. Например, глава Комитета казначейства парламента Гарриет Болдуин (из Консервативной партии) заявила, что в таком случае британцы якобы станут клептократией, которая нарушает законы и отбирает деньги.

"Великобритания не может "выходить и случайно захватывать активы людей", поскольку "это сделает нас клептократическим режимом", — привели на портале мнение консерватора.

На портале выделили три основных проблемы с конфискацией денег РФ.

Российские деньги можно использовать во время мирных переговоров, но это будет невозможно, если их конфискуют. С одной стороны, в Европе как будто согласились, что Украина сможет воспользоваться процентами от инвестиций РФ. С другой стороны, именно "замороженность", а не конфискация — это основание для будущих переговоров с Россией. Если эти деньги конфисковать, то российским богачам не будет никакого смысла договариваться Активы Кремля хранятся в юрисдикции Европейского Союза, в частности — в банках Бельгии. Чтобы их конфисковать, нужно совместное решение всех членов ЕС. Между тем в таком решении сомневаются в Германии и Великобритании. Сомнения в парламентских партиях, которые колеблются, поэтому принимают и отменяют решение относительно денег Кремля.

Эксперты, с которыми говорили журналисты, уверены, что конфискация российских денег сопровождается сложными юридическими вопросами. Если для этого начнутся нарушать законы, это приведет к потере законности в мире.

"Как человек, вы хотите захватить активы. Но тогда вы начинаете становиться немного свободнее с законом. И когда вы начинаете использовать закон как угодно, он теряет свою силу", — заявила экс-руководитель Управления по внедрению финансовых санкций Великобритании (OFSI) Фрея Пейдж.

Санкции на РФ — детали

Отметим, в Politico объяснили, что на сегодня не известно, сколько российских денег хранится в Британии. Ориентировочная сумма — 44 млрд евро, из них частные средства — 18 млрд евро, средства Центробанка РФ — 26 млрд евро. В Европейском Союзе при этом говорят о 260 млрд евро российских активов.

О том, что активы РФ могут конфисковать в пользу Украины, начали активнее говорить зимой-весной 2024 года после того, как в США заблокировали выделение военной помощи. При этом, именно американцы передали первые полмиллиарда — средства фигурировали в деле о контрабанде высокоточных станков.

Между тем в ЕС действительно предположили, что могут передать украинцам проценты по вкладам и прибыль от инвестирования российского государства. Эти средства могут пойти на закупку оружия. Однако есть определенное условие — все члены сообщества должны на это согласиться

Напоминаем, 15 апреля лидер большинства в Сенате сообщил, что Конгресс может проголосовать о помощи Украине и Израилю до конца текущей недели. При этом пока не ясно, каким будет содержание законопроекта, который вынесет на обсуждение спикер Майк Джонсон.