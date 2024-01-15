Деньги от РФ: как Украина получит $300 миллиардов, не затронув активы Кремля, — эксперт

Западные правительства могут стать гарантами ценных бумаг, выпущенных Украиной, отметил эксперт Reuters. В этом случае даже без согласия РФ отыщутся деньги, которые пойдут на возмещение последствий полномасштабного вторжения.

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В мире финансов существует механизм, который позволит Украине воспользоваться деньгами страны-агрессора России. В частности, речь идет о выпуске облигаций, которые будут покупать зарубежные инвесторы – отдельные граждане и западные правительства. В таком случае Западу не придется искать законный способ для конфискации замороженных активов Кремля — этот вопрос будет отложен на будущее. О деталях финансового механизма выпуска облигаций рассказал бизнес-журналист Reuters и эксредактор Financial Times Хьюго Диксон (Hugo Dixon) – его мнение привели на портале Reuters.

Диксон предложил украинскому правительству воспользоваться одним из финансовых механизмов получения денег — выпустить облигации, которые он назвал "репарационными". "Репарационные" — поскольку эти облигации будут обеспечиваться будущими выплатами России из-за нанесенного Украине ущерба.

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Эксперт отметил, что рядовые граждане за границей могут не захотеть покупать облигации. К примеру, они могут считать, что это достаточно рискованное капиталовложение, на котором они не смогут заработать. Причина риска — Россия, очевидно, не признает такие обязательства, написал Диксон.

Чтобы выйти из этой ситуации, бизнес-журналист предлагает два пути.

Первый путь: Украина может гарантировать выплаты благодаря процентам, начисляемым на замороженные за границей активы РФ. Однако, чтобы получить доступ к этим процентам, должно быть определенное судебное решение и общая позиция США, ЕС и других стран. Второй путь: можно обратиться к западным правительствам — именно они должны стать гарантами выпущенных Украиной облигаций. В частности, если РФ откажется платить, а активы будут недоступны, то они выплатят деньги рядовым покупателям украинских "репарационных" ценных бумаг.

Согласно данным Всемирного банка, Украина в течение двух лет разрушилась в результате войны на сумму 411 млрд дол. Диксон заявил, что сегодня западные специалисты рассматривают и другие способы, как заставить РФ заплатить эти средства. По его мнению, "репарационные" облигации "могут стать хорошим запасным планом".

Санкции на РФ — детали

Отметим, начиная с февраля 2022 года США, ЕС, Великобритания и ряд других стран-мировых лидеров наложили на Россию санкции из-за вторжения в Украину. Среди санкций — ограничение продаж нефти и газа, которые, согласно данным расследователей, не мешают Кремлю зарабатывать ежегодно миллиарды долларов. Кроме того, заморожены зарубежные активы российского государства. На счетах в иностранных банках имеется около 300 млрд дол., но политики до сих пор не нашли механизма, как их можно конфисковать на законных основаниях.

На сегодняшний день Украина не получила 61 млрд дол. – их в США заблокировали сенаторы от Республиканской партии. Также нет денег от Европейского Союза — выделение 50 млрд евро заблокировали политики Венгрии. Также понятно, что ООН не способна признать РФ агрессором и установить репарации, поскольку в Совбезе этой международной организации находится представитель страны-агрессора.

Напомним, 12 января в Украину прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Чиновники сообщили, что заключен договор безопасности, согласно которому ВСУ и дальше будут получать, например, дальнобойные ракеты британского производства. 14 января стало известно об уничтожении самолета радиолокационной разведки А-50 над Азовским морем. Самолет подбили оружием, тип которого не известен: удар произошел в 100 км от подконтрольной Украине территории.