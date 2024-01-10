Обогнала даже Иран: Россия установила мировой рекорд по количеству санкций (инфографика)

Большинство из санкций против России введены в отношении физических лиц — 11462, в то время как против юридических лиц действуют 4344 ограничений, против судов — 169 и самолетов — 102.

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Россия после начала полномасштабной войны против Украины обогнала Иран по количеству санкций. Против агрессора действуют уже более 18 тысяч различных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, которые собраны Castellum.AI.

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График показывает, что вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года сделало Россию крупнейшим врагом Соединенных Штатов в Западной Азии. Лидерами нынешнего раунда санкций против России являются США, Канада, Швейцария и Великобритания с 3551, 2765, 2225 и 1749 ограничениями соответственно. Большинство из этих санкций нацелены на физических лиц (11 462), в то время как против юридических лиц действуют 4344 санкции, против судов — 169 и самолетов — 102.

В эти цифры не входят секторальные санкции, такие как общее торговое эмбарго на газ или нефть. Кроме санкций, введенных национальными государствами и руководящими органами, более 1000 компаний в определенной степени ушли с российского рынка, по данным исследователей Йельской школы менеджмента, среди них такие компании отрасли, как Adidas, Google, Exxon, Disney или Volkswagen.

Санкции действуют против российских физических и юридических лиц. Против Ирана действует 3616 активных санкций со стороны США, ООН, ЕС и таких стран, как Австралия, Индия, Канада и Израиль.

До вторжения в Украину Иран был крупнейшим санкционным государством в истории. Против страны действовали из 3616 санкций Соединенных Штатов, ООН, ЕС и таких стран, как Австралия, Канада, Индия и Израиль. Особенно напряженной ситуация оказалась между Ираном и Израилем, поскольку споры вокруг атомного арсенала Тегерана и его общей враждебной позиции в отношении Израиля угрожали регулярно обостряться.

Большинство санкций, введенных против Сирии, которая занимает третье место в списке Castellum.AI, связаны с событиями, касающимися сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году. После гражданских беспорядков в связи с движением "Арабская весна" произошли столкновения между силами президента Башара Асада.

Напомним, в январе 2024 года ЕС ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса". В Совете ЕС отметили, что эта организация является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире. Она приносит существенный доход правительству России.