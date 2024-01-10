Обігнала навіть Іран: Росія встановила світовий рекорд за кількістю санкцій (інфографіка)

Більшість із санкцій проти Росії запроваджені щодо фізичних осіб — 11462, у той час, як проти юридичних осіб діють 4344 обмежень, проти суден — 169 і літаків — 102.

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Росія після початку повномасштабної війни проти України обігнала Іран за кількістю санкцій. Проти агресора діють вже понад 18 тисяч різних обмежень. Про це свідчать дані, які зібрані Castellum.AI.

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Графік показує, що вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року зробило Росію найбільшим ворогом Сполучених Штатів у Західній Азії. Лідерами нинішнього раунду санкцій проти Росії є США, Канада, Швейцарія та Велика Британія з 3551, 2765, 2225 та 1749 обмеженнями відповідно. Більшість із цих санкцій націлені на фізичних осіб (11 462), у той час, як проти юридичних осіб діють 4344 санкції, проти суден – 169 і літаків – 102.

До цих цифр не входять секторальні санкції, такі як загальне торгове ембарго на газ або нафту. Окрім санкцій, запроваджених національними державами та керівними органами, понад 1000 компаній певною мірою пішли з російського ринку, за даними дослідників Єльської школи менеджменту, серед них такі компанії галузі, як Adidas, Google, Exxon, Disney або Volkswagen.

Санкції діють проти російських фізичних та юридичних осіб. Проти Ірану діє 3616 активних санкцій з боку США, ООН, ЄС та таких країн, як Австралія, Індія, Канада та Ізраїль.

До вторгнення в Україну Іран був найбільшою санкційною державою в історії. Проти країни діяли з 3616 санкцій Сполучених Штатів, ООН, ЄС і таких країн, як Австралія, Канада, Індія та Ізраїль. Особливо напруженою ситуація виявилася між Іраном та Ізраїлем, оскільки суперечки навколо атомного арсеналу Тегерану та його загальної ворожої позиції щодо Ізраїлю загрожували регулярно загострюватися.

Більшість санкцій, запроваджених проти Сирії, яка посідає третє місце у списку Castellum.AI, пов'язані з подіями, які стосуються сирійської громадянської війни, що розпочалася у 2011 році. Після громадянських заворушень у зв'язку з рухом "Арабська весна" відбулися сутички між силами президента Башара Асада.

Нагадаємо, у січня 2024 року ЄС ввів санкції проти російської групи алмазодобувних компаній "Алроса". У Раді ЄС зазначили, що ця організація є найбільшою алмазодобувною компанією у світі. Вона приносить істотний дохід уряду Росії.