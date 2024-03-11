ЕС может использовать российские активы для закупки оружия для Украины, но есть условие

Согласно высказыванию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, основной проблемой в Украине является не столько вопрос восстановления, сколько предотвращение дальнейших разрушений.

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Денежные средства, полученные от замороженных российских активов в странах Европейского союза, будут направлены на приобретение вооружений для Украины. Это решение требует единогласного согласия всех 27 членов ЕС. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению верховного представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности", — отметил Боррель.

По его заявлению, до настоящего момента рассматривалась возможность направления этих средств на поддержку процесса восстановления Украины.

"Однако сейчас главным вопросом в Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений", — заявил глава дипломатии ЕС.

Он также отметил, что в случае согласия государств-членов Европейского союза, имело бы смысл использовать эти ресурсы для предоставления дополнительной военной поддержки Украине через Европейский фонд мира.

"В более долгосрочной перспективе мы могли бы также использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы", — констатировал Боррель.

В МИД Украине ранее говорили, что конфискация российских активов начнется в 2024 году. Как объяснил глава ведомства Дмитрий Кулеба, решение по замороженным активам противника может быть принято частями, а не комплексно, однако первые результаты должны быть в ближайшее время.

В то же время 6 февраля 2024 года сообщалось, что страны Европы опасаются, что Москва решит отомстить, если на Западе таки решатся передать конфискованные активы РФ Украине. В Китае тоже намекнули, что конфискация резервов РФ для Украины обернется для украинских союзников неприятными последствиями.