Дипломатия на измене. В соцсетях обсуждают итоги переговоров ТКГ в Минске

Против достигнутых договоренностей выступила даже часть фракции "Слуги народа"

Очередная встреча в Минске завершилась скандалом. Были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы. Документы оказались в распоряжении СМИ и отправились "гулять" по соцсетям.

В протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", — отмечается в решении ТКГ.

Данная информация вызвала весьма бурную реакцию. Против высказались даже некоторые "слуги народа". Они просят президента Владимира Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины, что предусматривает, что все переговоры должны вестись исключительно со стороной, ответственной за оккупацию части территорий Донецкой и Луганской областей. То есть с Россией.

Сколько "бунтарей" точно – неизвестно. По последним, данным – их более 40. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Богдан Яременко. Одним из первых, кто осмелился выразить несогласие стал депутат Никита Потураев. Кроме Потураева аналогичное обращение опубликовали Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносильская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Александр Ткаченко.

"Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы", — говорится в обращении.

В обращении отдельно упоминается тот факт, что в создаваемый Консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях. В соответствии с законодательством Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства".

Депутаты отмечают, что "такой подход может поставить под сомнение необходимость продления санкций нашими западными партнерами. Кроме того, он никоим образом не решает проблему безопасности на Донбассе".

Нардепы обратились к президенту с призывом "вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам". И обязать делегацию Украины регулярно информировать Верховную Раду Украины относительно того, что происходит на переговорах в Минске.

К ним присоединились многие политологи и политики. Причем Ермака и Кучму прямо назвали изменниками Родины.

Впрочем, часть комментаторов ничего критического в действиях украинской делегации не увидели. И заявили, что переговоры идут по давно накатанной схеме, которая не меняется.

В свою очередь народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с заявлением о государственной измене руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучмы. "Такие действия Ермака и Кучмы противоречат Конституции Украины и законам Украины и свидетельствуют о поддержке ими действий государства-агрессора, направленных на снятие с России ответственности за агрессию и оккупацию украинских территорий, трактовку этой агрессии и оккупации как "внутреннего конфликта", а представителей оккупационных органов как будто бы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — написано в заявлении Вятровича.

Ермак выступил с заявлением на брифинге в Офисе Президента. Но ясности толком так и не внес. Хотя и прозвучало заявление, что Украина не пойдет на правовое признание представителей "ЛНР" и "ДНР", а также на прямые переговоры с ними.

"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые сегодня создавали бы правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров — об этом речь не идет", — сказал Ермак.

Сейчас следующего хода ждут от президента. Но он хранит молчание. А недовольные действиями украинской делегации собираются выйти завтра на Михайловскую площадь, отмечать День Добровольца, а также, возможно, совершить вояж к Офису президента и потребовать объяснений уже там.