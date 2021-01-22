Справа Burisma, Байден проти Шохіна і втручання у вибори: "українські" скандали в США

Україна все частіше миготить в новинах, стаючи учасницею політичних розборок у США. Фокус розповідає про найскандальніші випадки, що сталися за останні роки.

Ukrainegate

[ + – ] Без секретів. Стенограма розмови Трампа і Зеленського стала популярним чтивом у США Фото: Getty Images

Одного разу президент Володимир Зеленський зізнався ЗМІ, що все життя мріяв прославитися в США як актор і сценарист і отримати "Оскар". Але життя розпорядилося інакше. Головною нагородою у світі кіно в нього як і раніше немає, зате заокеанської слави хоч відбавляй. "Голлівудська" популярність на голову держави обрушилася після того, як у публічний простір потрапила його телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася 25 липня 2019 року.

Під час бесіди американський президент попросив Зеленського сприяти розслідуванню корупційних зв'язків сім'ї свого політичного конкурента Джо Байдена (нинішнього президента США) і передати отримані результати його представникам. Йшлося про сина Байдена Хантере, який нібито мав відношення до корупційного скандалу навколо української енергетичної компанії Burisma Group, де був у раді директорів у 2014-2019 роках. У відповідь на прохання Зеленський пообіцяв розслідувати цю справу і повідомив, що наступний генпрокурор буде на 100% його людиною, оскільки в парламенті його фракція "Слуга народу" отримала монобільшість.

У ході процедури імпічменту Трампа не була озвучена жодна претензія на адресу України і президента Володимира Зеленського

В Україні ці слова розцінили як підтвердження того, що голова держави продовжує ручне управління правоохоронними органами, а ось у США Трамп ледь не позбувся посади. Там нижня палата Конгресу, вивчивши розсекречені документи, прийшла до висновку, що незадовго до скандальної телефонної розмови Україна домовилася із США про надання нашій країні $ 250 млн грошової допомоги, яку Білий дім заморозив відразу ж після бесіди Трампа із Зеленським. У результаті Палата представників оголосила американському президентові імпічмент, звинувативши його за статтями "Зловживання владою" і "Перешкоджання розслідуванню Конгресу".

Трамп це назвав "полюванням на відьом", заявивши, що не тиснув на Зеленського і говорив з ним про діяльність Джо Байдена для того, щоб зупинити корупцію в Україні. Однак опосередковано можливий зв'язок між проханням відновити "справу Бурісми" в обмін на грошову підтримку підтвердив адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

"Реальність така, що президент Сполучених Штатів, ким би він не був, має повне право сказати президенту іншої країни, що вам краще приборкати корупцію у вашій країні, якщо ви хочете, щоб я дав вам багато грошей", — писав він у Twitter.

Розгляд справи в США тривав чотири місяці, протягом яких Дональд Трамп неодноразово дякував Володимиру Зеленському за підтримку, залишаючи відповідні записи у своєму Twitter. А 5 лютого 2020 Сенат виправдав Трампа.

На думку Ігоря Жовкви, керівника Головного управління з питань зовнішньої політики Офісу президента України, цей міжнародний скандал ніяк не змінив американської двопартійної підтримки нашої країни. "У ході процедури імпічменту і відповідних слухань не була озвучена жодна претензія на адресу України та її президента", — зауважує Жовква в коментарі Фокусу.

Втручання у вибори США

[ + – ] Рудольф Джуліані, адвокат Трампа Фото: Getty Images

Інтерес до України в Дональда Трампа почався ще в 2017 році, після обрання президентом. Тоді він заявив, що підозрює українську владу в саботажі його виборчої кампанії та підтримці кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Трамп звернувся до американського генпрокурора з вимогою почати розслідування, але в підсумку спецслужби США заявили, що відповідальність за втручання в їхні вибори лежить на РФ.

Через два роки, коли в Україні до влади прийшов Володимир Зеленський, Трамп знову повернувся до питання можливого українського втручання в американські вибори. Його адвокат Рудольф Джуліані планував зустрітися із Зеленським з цього питання, заявляючи, що має у своєму розпорядженні свідоцтва українських посадових осіб про те, як у січні 2016-го вони отримували вказівки від адміністрації Барака Обами знайти компромат на Трампа і керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта, який у свого часу співпрацював з командою президента-втікача Віктора Януковича.

У цьому дипломатичному скандалі засвітився й екс-генпрокурор Юрій Луценко. У березні 2019 року в інтерв'ю американському виданню HillTV він розповів про те, що тодішній американський посол у Києві Марі Йованович нібито диктувала йому, проти яких українських діячів не можна вести кримінальні справи за корупційними статтями. У відповідь Держдепартамент називав цю інформацію вигадкою, але вже в травні того ж року Йованович відкликали з України. Дипломат передбачала, що її відставки хотів Джуліані через відмову тиснути на Україну заради розслідування проти сина Байдена.

Байден проти Шокіна

[ + – ] "Шокін, на вихід!" Відставки генпрокурора Шокіна вимагали українські активісти Фото: УНІАН

Навесні минулого року в пресі спливла перша серія записів телефонної розмови, де люди з голосами, схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка та екс-віце-президента США Джо Байдена, обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу Україні. Аудіоматеріали оприлюднив позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач. Нардеп стверджував, що записи він отримав від журналістів-розслідувачів.

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Сам Джо Байден у 2018-му згадував, як за часів президентства Порошенка був сильно розчарований регресом у боротьбі України з корупцією і вимагав від нашої влади звільнити тодішнього генпрокурора. У кінці 2015 року, прибувши з візитом до Києва, Байден заявив, що Україна отримає від США $ 1 млрд кредитних гарантій тільки в тому випадку, якщо тодішні голова держави і прем'єр-міністр пообіцяють вжити заходи щодо керівника ГПУ.

"Я сказав:" Я їду через шість годин, і якщо ваш генпрокурор не буде звільнений на той час, ви не отримаєте грошей. І цей сучий син був звільнений! На його місце поставили того, кому на той час довіряли", — похвалився після Байден.

У відповідь Віктор Шокін у розмові з журналістами підкреслив, що слова Байдена в черговий раз підтвердили незаконність його звільнення і тиск американської адміністрації на вище керівництво України. Але в листопаді 2020 році слідство заявило, що Шокіна звільнили за власним бажанням, що він нібито сам підтвердив у ході допиту. Тому справу закрили.