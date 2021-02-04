Показове шмагання. Як "слуги народу" покарали Олександра Дубінського за зайві розмови

Прецедент в українській політиці: депутата правлячої партії "Слуга народу" (СН) виключено з фракції через втручання в президентські вибори США. Чому вихід Олександра Дубінського зі "Слуги народу" принесе фракції немало проблем.

Цим "щасливчиком" виявився Олександр Дубінський — у січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти політика. Його звинувачують в участі в російських дезінформаційних кампаніях.

Разом із Дубінським у списку опинилися люди, близькі до народного депутата Андрія Деркача. Останній потрапив до списку санкцій США ще минулого року. Саме він був ініціатором кампанії в Україні проти новообраного президента Джо Байдена. Протягом 2020 року він організував декілька прес-конференцій, на яких представив нібито записи розмов пʼятого президента України Петра Порошенка з Байденом, коли той займав посаду віце-президента США. На плівках люди з голосами, схожими на голоси цих політиків, обговорювали ситуацію в Україні, а Байден нібито давав вказівки українському президенту, які рішення ухвалювати і кого звільняти.

Дубінський може спробувати створити свій політпроект, що підтримає електорат, який вже відійшов від Зеленського політолог Володимир Фесенко

Звідки взялися ці плівки в Деркача, невідомо. Нардеп каже, що записи розмов вів Порошенко, пізніше вони опинилися у журналістів. Але в Мінфіні США стверджують, що записи Деркач отримав від екс-нардепа Олександра Онищенка, який останніми роками ховається в Європі від українських правоохоронців.

У цій історії засвітився й сам Дубінський. Він брав участь в одній з прес-конференцій Деркача й активно піарив його меседжі. Також на своїх медіа-майданчиках Дубінський називав Україну "колонією", яка знаходиться під зовнішнім управлінням "Сорос" — групи людей, повʼязаних з американським бізнесменом Джорджем Соросом.

Дубінський заперечує своє втручання в американську політику. Вважає, що санкції введені з ініціативи Центру протидії корупції, який, на його думку, давно доносив на нього в США.

"Брехливі доноси "шабунят" [Центр протидії корупції очолює Віталій Шабунін] і всіх інших йому подібних аферистів з приводу нібито мого звʼязку з Деркачем, тимчасово, з огляду на обʼєктивно складну ситуацію в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу", — висловився Дубінський щодо санкцій проти нього.

Публічно в СН запевняють, що з фракції депутата виключили власне після рішення Мінфіну США. Але не під запис у керівництві партії Фокусу розповіли, що багатьом в СН давно не подобаються невтішні відгуки Дубінського про неприємних йому колег по фракції, членів уряду, а також критика рішень, які здебільшого ухвалювалася ними. Введення проти політика американських санкцій стало прекрасним приводом частково розірвати з ним стосунки.

Більше не "слуга"

У тому, що його виключать, Олександр Дубінський сумнівався до останнього. На засіданні фракції СН 25 січня, на якому був присутній президент Володимир Зеленський, нардеп намагався пояснити, що не причетний до втручання в американські вибори. Президент слухати Дубінського відмовився, запропонувавши йому вийти з фракції. У відповідь пролунала відмова. Просити двічі Зеленський не став, переклавши аналіз польотів на плечі керівництва своєї фракції. Після цього Дубінський навіть записав відеозвернення до глави держави з проханням про особисту зустріч, але запрошення не надійшло.

Тоді Олександр Корнієнко, голова партії СН, розповів ЗМІ, що є три варіанти розвʼязання ситуації: захищати Дубінського, виключити з фракції або зняти його з посади заступника голови фінансового комітету ВР. Після зустрічі керівництва фракції з Крістіною Квін, тимчасово повіреної у справах США в Україні, вибір припав на другий варіант, хоча джерела Фокуса в СН стверджують, що американці не примушували їх до такого рішення.

[ + – ] Хитатимуть. Після виключення з фракції Дубінського його соратники продовжать підривати СН зсередини Фото: УНІАН

Зрешою 1 лютого на засіданні фракції СН Давид Арахамія, її керівник, повідомив, що, відповідно до внутрішнього голосування, 198 "слуг" підтримали виключення Дубінського, 29 депутатів висловилися проти, 19 утрималися. Зазначимо, що, оскільки Дубінський обраний по мажоритарному округу, навіть після виходу з фракції він зберігає свій мандат.

Голосування проходило в два етапи: спочатку в партійному онлайн-додатку, пізніше депутати ставили підписи в спеціальних бланках. Паралельно власний підрахунок вів і Дубінський. З результатами голосування фракції він не згодний, стверджуючи, що вони надумані. Оприлюднити цифри Арахамія відмовився, тому що в цьому немає необхідності та "процедура відповідала внутрішньому регламенту".

"На жаль, подій останніх трьох тижнів яскраво й чітко продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України. І в президентському офісі, й у нас у парламенті. Перейдемо всі можливі червоні лінії", — заявив Дубінський після засідання.

В Офісі президента (ОП) на заяви депутата реагують спокійно. Михайло Подоляк, радник глави ОП, каже, що громадська діяльність Олександра Дубінського занадто часто узгоджувалась з фракцією та засадами партії. Але питання навіть не в цьому.

"Кожна людина повинна відповідати за те, що зробила. Нести персональну відповідальність, а не прикриватися корпоративними брендами або, що особливо популярно в останні роки, приналежністю до тієї чи іншої ідеології", — пояснює Фокусу Подоляк.

Для Дубінського це не аргумент. Він вважає, що тепер в Україні порушене питання субʼєктності країни і влади, яку свідомо роблять "субʼєктом шантажу й управління аферистів і тих, хто за ними стоїть".

На Центр протидії корупції політик має намір подати до суду. У фракції заявили, що в будь-який момент готові прийняти депутата назад у команду, але тільки в тому випадку, якщо в суді він доведе свою непричетність до звинувачень американців.

Наслідки санкцій

Хвилювання депутата мають логічне пояснення. Тепер він не тільки не вʼїзний в США. У нього також почалися економічні проблеми.

"Іноді ми отримуємо питання: Якщо я часто веду бізнес з кимось, до кого застосовані санкції, чи варто мені турбуватися? "Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку списку санкцій особам і/або організаціям, можуть самі стати обʼєктом санкцій. Крім того, відповідь на питання "чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" теж буде "так". Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими", — раніше пояснили в посольстві США, розповівши, що чекає тих, хто опиняється під їх санкціями.

Ці правила торкнулися і Дубінського. Так, його канал на YouTube заблокували, а Нацбанк України попередив банки, що вони ризикують зіткнутися з проблемами, обслуговуючи клієнтів зі списку санкцій США.

Кожен політик повинен відповідати за те, що зробив. Нести персональну відповідальність, а не прикриватися приналежністю до тієї чи іншої ідеології радник голови ОП Михайло Подоляк

Співрозмовник Фокуса в СН зізнається, що історія Дубінського стала для депутатів показовим уроком. Багато з них також прагнули почати свою політичну гру, критикуючи США та їх владу. Але заокеанський партнер дав зрозуміти, що змінює тактику щодо України, повертаючись до серйозного контролю ситуації. І якщо в Офісі президента постануть перед вибором — рятувати своїх, але неприйнятних США або зберегти відносини зі стратегічним партнером, — влада вибере другий пункт. Тому що "свій чи не свій — такого поняття в принципі не повинно бути у великій політиці", — говорить Подоляк.

Про те, що у президента не було іншого вибору, Фокусу говорить і політолог Володимир Фесенко: "Санкції зіграли свою роль. Президент був незадоволений, що Дубінський в цій історії підставив Зеленського. Йому потрібно налагоджувати відносини з новою Адміністрацією американського президента, а тут виявляється, що депутат з його фракції в чорному списку в американців. Звичайно, президент мав реагувати на цю ситуацію".

У світовій практиці держави по-різному реагують на американські санкції. Наприклад, в РФ вони нічого не значать. Окремі представники оточення президента Володимира Путіна, будучи персонами нон-грата в США, не мають проблем у своїй країні. Натомість Росія вводить санкції проти американців, які, на їхню думку, загрожують безпеці РФ.

Схожа ситуація відбувається і з компаніями, що займаються будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". Під санкції США постійно потрапляють німецькі компанії, які беруть участь у цьому процесі. Натомість з ними відмовляються співпрацювати інші компанії, щоб не зіткнутися з проблемами.

Є й ті, хто шукає обхід санкцій. Німецька газета Bild писала, що влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія готова створити спеціальний фонд, який зможе продовжити будівництво газопроводу незалежно від санкцій.

"З технічної точки зору жодна компанія не буде взаємодіяти з "Північним потоком-2", тому не буде санкцій, і російський державний проект все одно буде реалізований", — повідомляє Bild. Німецька влада цю інформацію ніяк не коментує.

Плече Тимошенко

За кілька днів до голосування про виключення Дубінського з фракції народні депутати "Слуги народу" захвилювалися про майбутнє монокоаліціі. Тоді почалися розмови про те, що за політиком із фракції вийде 20-25 депутатів, які, як і Дубінський, повʼязані з бізнесменом Ігорем Коломойським. До розвалу СН це не привело б, але серйозно б вплинуло на настрої всередині.

Щоб підбадьорити колег із конкурентного табору, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко озвучила свою готовність увійти до коаліції зі "слугами", а глава фракції СН Арахамія відповів, що все може бути. Щоправда, уточнив, що наразі переговори про створення коаліції ні з ким не ведуться, адже СН зберігає монобільшість.

В СН розповідають, що введення проти Дубінського американських санкцій стало прекрасним приводом для виключення політика з фракції після його постійної критики колег

Дубінський після виключення з фракції закликав колег не виходити з СН на знак протесту. Навпаки, "залишитися в ній і до останнього намагатися захистити президента від шляху в прірву, куди веде його непорядне оточення", хоча до цього стверджував, що рішення про його виключення "призведе фракцію до розвалу". На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з підписом "Зійшов із Титаніка", підтверджуючи свою думку.

Політолог Андрій Золотарьов уважає, що найближчий місяць СН чекає жорстка політична турбулентність. Джерело Фокуса в керівництві партії прогнозує те ж саме: "Соратники Коломойського та Дубінського почнуть підривати фракцію зсередини, публікуючи різного роду компромати". Саме із цієї причини депутатам вигідніше залишатися в СН і продовжувати впливати на процеси.

Притому в швидкі дострокові парламентські вибори в президентській партії багато хто не вірить.

"Коломойський шантажуватиме цим Офіс президента, але навіть він зараз не готовий до дострокових виборів, йому не до цього. Йому потрібно розібратися зі своїми американськими питаннями", — міркує Золотарьов. Водночас він не заперечує, що черговий скандал навколо Дубінського підштовхне його до створення власного політичного проекту.

Такої ж думки й Володимир Фесенко: "Дубінський може спробувати створити свій політпроект, який підтримає електрорат, який вже відійшов від Зеленського. Але після всього, що сталося, я не думаю, що цей проект буде союзним з СН. Швидше за все, він буде союзним із партією Анатолія Шарія. І це навіть вигідно президенту: нехай Шарій та Дубінський одне в одного забирають голоси виборців".

У будь-якому випадку для початку активних дій народному депутату потрібно дочекатися остаточного розриву з СН — виключення з партії та з посади куратора Київської області. Коли відбудеться другий етап, у фракції не уточнюють, адже перед тим, як забрати регіон у Дубінського, потрібно розуміти, кому він перейде у спадок. За ласий шматочок буде жорстка боротьба.