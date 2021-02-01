"Начинаем работать!": Разумков показал, чем занимается в Верховной Раде (видео)

Фраза политика, произнесенная в конце ролика, стала предметом повышенного интереса со стороны украинцев.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, ранее устроивший виртуальную экскурсию коридорами парламента, опубликовал новое видео продолжительностью 1:44 минуты, в котором показал, как начинается его рабочий день.

Сначала идут кадры, как председатель Верховной Рады едет на работу. Камера с высоты птичьего полета захватила машину политика, а также киевские пейзажи.

Когда авто подъехало к служебному входу, спикер вышел и через внутренний двор направился в здание парламента. Он идет абсолютно безлюдными коридорами в свой кабинет. Часы в это время показывают 7:20.

Фото: Скриншот

Разумков открывает ноутбук и что-то в нем печатает, отвечает на телефонные звонки и посматривает на часы, показывающие уже половину девятого утра.

В кабинете политика можно заметить монитор, на котором видно, как депутаты постепенно заполняют сессионный зал. В 9:50 он выходит из кабинета, идет в зал заседаний, где занимает свое место.

"Добрый день! Начинаем работать", – говорит председатель Верховной Рады в конце ролика.

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Пользователи соцсетей не смогли обойти вниманием видео и оставили на странице спикера в Фейсбуке свыше 600 комментариев.

"Сильное заявление!", "Заходит как-то Дмитрий Разумков к себе в кабинет, а там за его столом Дмитрий Разумков сидит!", ""Починаємо працювати". 2 года уже прошло, альо", "Один день из жизни члена КПСС", – пишут в Сети.

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Напомним, Дмитрий Разумков опроверг слухи о том, что события вокруг Конституционного суда Украины спровоцировали конфликт между ним и президентом.