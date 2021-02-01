"Починаємо працювати!": Разумков показав, чим займається у Верховній Раді (відео)

Фраза політика, вимовлена наприкінці ролика, стала предметом підвищеного інтересу з боку українців.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, раніше влаштував віртуальну екскурсію коридорами парламенту, опублікував нове відео тривалістю 1:44 хвилини, в якому показав, як починається його робочий день.

Спочатку йдуть кадри, як голова Верховної Ради їде на роботу. Камера з висоти пташиного польоту захопила машину політика, а також київські пейзажі.

Коли авто під'їхало до службового входу, спікер вийшов і через внутрішній двір попрямував до будівлі парламенту. Він йде абсолютно безлюдними коридорами до свого кабінету. Годинники в цей час показують 7:20.

Фото: Скриншот

Разумков відкриває ноутбук і щось в ньому друкує, відповідає на телефонні дзвінки і поглядає на годинник, що показує вже пів на дев'яту ранку.

У кабінеті політика можна помітити монітор, на якому видно, як депутати поступово заповнюють сесійну залу. О 9:50 він виходить з кабінету, йде до залу засідань, де займає своє місце.

"Добрий день! Починаємо працювати", — каже голова Верховної Ради наприкінці ролика.

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Користувачі соцмереж не змогли залишити без уваги відео і залишили на сторінці спікера у Фейсбуці понад 600 коментарів.

"Сильна заява!", "Заходить якось Дмитро Разумков до себе в кабінет, а там за його столом Дмитро Разумков сидить!", ""Починаємо працювати". 2 роки вже минуло, альо", "Один день з життя члена КПРС", — пишуть в Мережі.

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Фото: скриншот из Facebook

Нагадаємо, Дмитро Разумков спростував чутки про те, що події навколо Конституційного суду України спровокували конфлікт між ним і президентом.