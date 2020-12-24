Разумков пригласил украинцев на виртуальную экскурсию в безлюдный парламент

Украинцы могут увидеть здание парламента в мельчайших подробностях

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков организовал для всех желающих возможность побывать в кулуарах и сессионном зале парламента. Видео трехминутной виртуальной экскурсии он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"В период пандемии COVID-19 виртуальные экскурсии приобрели особую популярность. Рад, что благодаря таким проектам каждый может заглянуть в здание парламента и увидеть его с необычного ракурса", – подписал видео глава ВР и пожелал всем приятного просмотра.

Опубликованные кадры дают возможность увидеть помещение Верховной Рады в мельчайших подробностях вплоть до лепнины под куполом, а также посмотреть на сессионный зал с трибуны. Во время съемок в здании не видно ни одного человека.

Пользователи уже оценили видео и поинтересовались в комментариях под публикацией политика, нельзя ли организовать подобную съемку во время заседаний депутатов, чтобы ловить "кнопкодавов", а также снять похожие экскурсии по депутатским особнякам.

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, лишила возможности миллионы людей путешествовать по миру и посещать музеи, галереи и достопримечательности. Поэтому для многих виртуальные экскурсии стали настоящим открытием и возможностью увидеть мир, не выходя из дома.

Напомним, функция Google Street View теперь позволяет не только посмотреть на улицы различных городов мира, но и провести виртуальную экскурсию по Международной космической станции.