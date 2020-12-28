"У меня нет конфликта с Зеленским", - Разумков

Глава ВРУ заявил, что отношения с президентом являются "нормальными рабочими, как и раньше".

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью "Украинской правде" на вопрос "Усилила ли история с Конституционным судом Украины конфликт по линии "Зеленский-Разумков"?" ответил, что не понимает "о каком конфликте идет речь".

"Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным Судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", — сказал Разумков.

Он отметил, что законопроект, который он подал ВРУ по вопросу выхода из конституционного кризиса — это не "альтернативный законопроект", а "другой законопроект".

"Позиции, которые были отражены в законопроекте Владимира Александровича, в некоторой степени отличались от того, что было предложено Верховной Радой. И это не был альтернативный проект к президентскому в полном смысле слова. Мы исходили из того, что этот путь разрешения кризиса действительно был абсолютно идеальным, но он был таким, который бы дал возможность в новый год войти с реальным механизмом декларирования, чтобы не дать возможность никому отойти от этого", — считает Разумков.

Журналистка сказала, что слышала от антикоррупционных активистов о том, что Разумков якобы не заинтересован в решении вопроса с Конституционным Судом и в этой истории, скорее, занимает сторону КСУ, на что спикер ВРУ отметил, что принимать законы с нарушением законодательства нельзя "даже если им кто-то или что-то не нравится".

"Вы можете посмотреть, что я говорил после решения Конституционного Суда, это была более чем жесткая критика. Но если мы говорим, что для достижения цели будем использовать любые методы, то это может привести к тому, что мы будем жить в системе "Благими намерениями выстлана дорога в ад". Я на это точно не готов и никому не советую", — сказал Разумков.

На вопрос "Как можно охарактеризовать Ваши отношения с Зеленским?" Разумков ответил, что те являются "нормальными рабочими, как и раньше".

Отметим, согласно результатам недавнего соцопроса от "Центра Разумкова", который провели с 4 по 9 декабря, рейтинг доверия к Дмитрию Разумкову впервые превысил рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому. Сказали, что доверяют спикеру ВРУ 35% опрошенных, тогда как Зеленскому — 30% респондентов.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.

30 октября Зеленский внес в парламент проект закона, которым предлагалось прекратить полномочия всех судей КСУ. Такой законопроект некоторые эксперты и народные депутаты назвали "неконституционным".

2 ноября, с подачи Дмитрия Разумкова и еще почти 130 депутатов, был зарегистрирован другой законопроект, которым предлагалось восстановить положение Закона Украины "О предотвращении коррупции" в редакции, действовавшей до решения Конституционного Суда Украины. 3 ноября профильный комитет предложил ВРУ принять именно эту версию законопроекта.