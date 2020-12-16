Зеленский – главный политик и главное разочарование года, – опрос центра Разумкова
В рейтинге "Политик года" президенту отдали предпочтение 20% опрошенных, а в номинации "Самое большое разочарование" – 42%.
Украинцы считают Владимира Зеленского одновременно главным политиком и самым большим разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Разумкова.
В рейтинге "Политик года" Зеленскому отдали предпочтение 20% опрошенных. Этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. Тогда политиком года президента назвали 46% респондентов.
Политиками года также назвали:
- Лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 10%;
- Народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко — 5%;
- Главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – 4%;
- Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3%;
- Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 3%.
Все остальные политики набрали менее 2%.
36,5% опрошенных не смогли в таком качестве назвать ни одного политика.
Несмотря на то, что 20% респондентов считают Зеленского политиком года, значительно больше (42%) назвали его главным разочарованием 2020 года.
Также разочарованием года были названы:
- Петр Порошенко – 10%;
- Виктор Медведчук – 2%;
- Денис Шмыгаль – 2%;
- Юлия Тимошенко – 2%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Алексей Гончарук – 2%;
- Святослав Вакарчук – 1%.
О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.
Исследование проводилось с 4 по 9 декабря методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 граждан. Теоретическая погрешность выборки не превышала 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре, из государственных и общественных институтов чаще всего доверие украинцами высказывается к ВСУ (отметили порядка 66% опрошенных), церкви (62%), и спасателям (60%).