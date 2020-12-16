Зеленский – главный политик и главное разочарование года, – опрос центра Разумкова

В рейтинге "Политик года" президенту отдали предпочтение 20% опрошенных, а в номинации "Самое большое разочарование" – 42%.

Украинцы считают Владимира Зеленского одновременно главным политиком и самым большим разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром Разумкова.

В рейтинге "Политик года" Зеленскому отдали предпочтение 20% опрошенных. Этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. Тогда политиком года президента назвали 46% респондентов.

Политиками года также назвали:

Лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 10%;

Народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко — 5%;

Главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука – 4%;

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3%;

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 3%.

Все остальные политики набрали менее 2%.

36,5% опрошенных не смогли в таком качестве назвать ни одного политика.

Несмотря на то, что 20% респондентов считают Зеленского политиком года, значительно больше (42%) назвали его главным разочарованием 2020 года.

Также разочарованием года были названы:

Петр Порошенко – 10%;

Виктор Медведчук – 2%;

Денис Шмыгаль – 2%;

Юлия Тимошенко – 2%;

Олег Ляшко – 2%;

Алексей Гончарук – 2%;

Святослав Вакарчук – 1%.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

Исследование проводилось с 4 по 9 декабря методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 граждан. Теоретическая погрешность выборки не превышала 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре, из государственных и общественных институтов чаще всего доверие украинцами высказывается к ВСУ (отметили порядка 66% опрошенных), церкви (62%), и спасателям (60%).